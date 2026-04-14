Eskalirale napetosti između susjeda i Izraela: "Obzirom na trenutnu situaciju..."

Talijanska premijerka Giorgia Meloni u utorak je objavila da će njezina vlada "suspendirati automatsko obnavljanje" obrambenog sporazuma između Italije i Izraela.

"S obzirom na trenutačnu situaciju, vlada je odlučila suspendirati automatsko obnavljanje obrambenog sporazuma s Izraelom", rekla je Meloni na marginama posjeta Veroni, prenijele su talijanske novinske agencije ANSA i AGI.

Talijanski diplomatski izvor potvrdio je AFP-u da je sporazum suspendiran, dodajući da bi "bilo politički teško održati ga".

Obrambeni sporazum, ratificiran 2006. i prešutno obnavljan svakih pet godina, trebao je isteći ovog tjedna.

Njime se između ostalog uređuje suradnja dviju zemalja u obrambenoj industriji, vojnoj obuci, istraživanju i informacijskoj tehnologiji.

I talijanska oporba već nekoliko mjeseci poziva vladu da suspendira ovo obnavljanje.

Napetosti između Italije i Izraela eskalirale su prošli tjedan nakon što je talijanska vlada optužila izraelske snage da su ispalile upozoravajuće hice na konvoj talijanskih mirovnih snaga u Libanonu.

Italija je pozvala izraelskog veleposlanika kako bi izrazila prosvjed zbog tog incidenta u kojem je oštećeno najmanje jedno vozilo, ali nitko nije ozlijeđen.

Ministar vanjskih poslova Antonio Tajani također je osudio "neprihvatljive napade" Izraela na civile u Libanonu tijekom svojeg posjeta Bejrutu u ponedjeljak.

Tajani je pozvao na dijalog između Libanona i Izraela i na "nužno i trajno primirje", dodajući da se "nova eskalacija poput one u Gazi mora izbjeći pod svaku cijenu".