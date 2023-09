"Naše su misli s njom": Jedna od najotrovnijih zmija napala dostavljačicu, hitno je prevezena u bolnicu

Dostavljačica paketa na Floridi završila je u bolnici nakon što ju je prilikom jedne dostave napala vrlo otrovna zmija. Nesretnu je ženu pred kućom u koju je dostavljala paket ugrizla istočna dijamantna čegrtuša, a vrlo brzo nakon toga stanje joj se pogoršalo zbog čega je hitno hospitalizirana.

Otrovnica je bila smotana uz ulazna vrata, a kad je dostavljačica pokušala staviti paket pred vrata, zmija ju je napala. Prema policijskom izvješću, čegrtuša ju je ugrizla za stražnji dio noge, točno iznad koljena. Dodali su i da je riječ o zmiji koja je izrazito otrovna i često se viđa na tom području.

Objavili su i fotografiju zmije.

Zmija otrovnica napala dostavljačicu (Foto: Martin County Sheriff's Office)

Dostavljačici je odmah pozlilo. Nazvala je hitnu pomoć koja ju je odvezla u bolnicu, a trenutačno se nalazi u kritičnom stanju.

Pročitajte i ovo Nakon 24 sata Kraj sukoba? Armenci se predali, polažu oružje

Pročitajte i ovo mještani kod Magdeburga bijesni Traži se vozač koji svakog dana baci sendvič uz autocestu: "Nije rekao ženi pa sad mora živjeti s tim"

"Naše su misli s dostavljačicom i nadamo se potpunom oporavku nakon ovog zastrašujućeg incidenta. Istražujemo okolnosti u vezi s tim incidentom i nastavljamo paziti da vozači shvate da ne bi trebali dovršiti isporuku ako se osjećaju nesigurno", rekao je za CBS glasnogovornik dostavne službe Branden Baribeau.

Lako prepoznatljiva po velikim tamnim dijamantima sa smeđim središtem i kremastim obrubom na leđima i zveckanju repa, čegrtuša se nalazi u svakom okrugu na Floridi, navodi se na herpetološkoj stranici Floridskog muzeja. Navodno ima dovoljno otrova da ubije petero ljudi.

U slučaju ugriza na to se mjesto nikako ne smije staviti podvez ili led, kao ni odrezati taj dio kože ili isisati otrov jer to može napraviti veću štetu. Potrebno je čim prije otići do najbliže bolnice, naveo je Floridski centar za kontrolu trovanja.