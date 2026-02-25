Prvi rezultati strašne nesreće: Vozač tramvaja nije imao alkohola u krvi, a jedno je posebno zanimljivo

Trinaest dana nakon tramvajske nesreće u Sarajevu u kojoj je poginuo 23-godišnji mladić, a teško je ozlijeđena 17-godišnjakinja, tužiteljstvo je objavilo prve službene rezultate istrage.

Osim okolnosti same nesreće, istražuju se i ozbiljne sumnje na propuste i mogući gospodarski kriminal unutar gradskog prijevoznika GRAS, uključujući neispravan videonadzor i sporne javne nabave.

Nesreća se dogodila 12. veljače 12:02 sati, kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Prema navodima policije, tramvaj kojim je upravljao vozač A. K., kretao se iz smjera Željezničkog kolodvora. Dolaskom na raskrižje, prilikom skretanja ulijevo, tramvaj je iskočio iz tračnica na stajalištu kod Muzeja te završio na kolniku.

U nesreći je smrtno stradao pješak 23-godišnji student, a četiri osobe su ozlijeđene. Dvije teže, a dvije lakše ozljede. Među teško ozlijeđenima je i maloljetna učenica koja je odmah hospitalizirana.

Prosvjed u Sarajevu - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Načelnik Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Fatmir Hajdarević na konferenciji za medije iznio je kronologiju događaja, a onda se osvrnuo na napise medija da je za vrijeme ispitivanja vozača u službenim prostorijama bio direktor GRAS-a.

"Nedvosmisleno je utvrđeno da ispitivanju osumnjičenog, izuzev njegovog branitelja i ovlaštenih službenih osoba, nitko drugi nije prisustvovao", poručio je Hajdarević i dodao da je do srijede ispitano ukupno 50 svjedoka, piše N1.

"Vozač tramvaja je odmah podvrgnut alkotestiranju, pri čemu nije utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu", dodao je Hajdarević.

Glavna kantonalna tužiteljica Meliha Dugalija naglasila je da je riječ o predmetu koji je apsolutni prioritet.

Prosvjed u Sarajevu Foto: Antonio Balic/Cropix

"Istraga ne teče samo u pravcu utvrđivanja uzročno-posljedične veze između radnji vozača, tehničkih elemenata tramvaja, šina i kompletne infrastrukture. Naš pristup je otvoren i neselektivan te utvrđujemo lanac odgovornosti unutar javnog poduzeća GRAS i drugih nadležnih tijela", poručila je Dugalija.

Posebno je istaknula nalaz vezan uz videonadzor u tramvaju koji je sudjelovao u nesreći. "Utvrđeno je da je posljednja evidentirana snimka na tvrdom disku iz 29. studenoga 2025. godine. Trenutačno se provode detaljne forenzičke analize i prikupljaju snimke s okolnih objekata, uključujući i zgradu Američkog veleposlanstva", rekla je.

Govoreći o sustavu videonadzora u ostalim tramvajima, dodala je:

"Utvrđeno je da je tvrtka BS Telecom Solutions bila zadužena za ugradnju i instalaciju videonadzora u tramvajima, što su i učinili. Međutim, do sada nisu pribavljeni podaci o bilo kakvoj javnoj nabavi za održavanje tog sustava. Istraga će se posebno usmjeriti na to čiji su propusti doveli do toga da se sustavi videonadzora u tramvajima ne održavaju."

Tužiteljstvo je, kako je potvrđeno, zaprimilo i anonimnu kaznenu prijavu koja se odnosi na sumnjive javne nabave magnetnih kočnica.

"Po zaprimanju prijave pribavljeni su podaci od Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo. Sudskim nalozima privremeno je oduzeta dokumentacija koja se odnosi na ovu nabavu od strane GRAS-a i tvrtke Viklar Promet d.o.o., te je naloženo saslušanje svjedoka", potvrdila je Dugalija.

Na kraju je naglasila: "Istraga teče u više pravaca. Provjeravamo i okolnosti drugih tramvajskih nesreća koje su se dogodile istog dana, konkretno sudara tramvaja na okretištu Ilidža."