Iranski vrhovni vođa o Trumpu: "Što se tiče tog tipa koji sjedi tamo s arogancijom i ponosom..."

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei obratio se građanima Irana putem državne televizije, nakon višednevnih nagađanja da bi zbog eskalacije prosvjeda mogao pobjeći u Rusiju. U govoru je poručio da prosvjednici neće slomiti Islamsku Republiku te da Teheran neće tolerirati djelovanje u interesu stranih sila.

"Svi bi trebali znati da se Islamska Republika neće povući. Neće tolerirati služenje strancima“, rekao je Hamnei.

U obraćanju je izravno napao američkog predsjednika Donalda Trumpa, pozvavši ga da se, umjesto Irana, usredotoči na probleme unutar vlastite zemlje.

"Postoje neki agitatori koji žele ugoditi američkom predsjedniku uništavanjem javne imovine. Ujedinjeni iranski narod pobijedit će sve neprijatelje. Hitno pozivam Trumpa da se usredotoči na probleme vlastite zemlje. Islamska Republika došla je na vlast krvlju stotina tisuća plemenitih ljudskih bića. Islamska Republika neće odustati pred onima koji nas žele uništiti“, rekao je.

Hamnei se osvrnuo i na događaje prethodne noći, optuživši prosvjednike za vandalizam i djelovanje u interesu Washingtona.

"Sinoć je u Teheranu i na nekim drugim mjestima došla skupina vandala i uništila zgradu koja pripada njihovoj vlastitoj zemlji. Pretpostavimo da su uništili određenu zgradu ili zid samo da bi udovoljili predsjedniku Amerike. Jer je rekao neku nebitnu glupost da ako iranska vlada učini to i to, ja ću stati na vašu stranu. To je strana ovih izgrednika i pojedinaca koji su štetni za zemlju“, izjavio je.

Dodao je da ti ljudi, kako je rekao, "polažu svoje nade u Trumpa", te je optužio američkog predsjednika da su mu "ruke umrljane krvlju više od tisuću Iranaca".

"U dvanaestodnevnom ratu, tisuću i nešto naših sunarodnjaka, osim zapovjednika, znanstvenika i dostojanstvenika, iz redova običnih ljudi, poginulo je kao šehidi. A on je rekao: 'Ja sam dao naredbu, ja sam zapovijedao tijekom rata'. Dakle, priznao je da su mu ruke umrljane krvlju Iranaca. Zatim kaže: 'Ja sam pristaša iranske nacije'. Šačica neiskusnih, nepažljivih i nepromišljenih ljudi vjeruje u to, prihvaća to i djeluje prema njegovim željama", rekao je Hamnei.

Iranski vrhovni vođa naglasio je da iranski narod neće tolerirati, kako je rekao, "plaćeništvo u službi stranaca", poručivši da će takvi pojedinci biti odbačeni, a da će i Trump, prema njegovim riječima, doživjeti politički kraj.

"Što se tiče tog tipa koji sjedi tamo s arogancijom i ponosom, osuđujući cijeli svijet, on bi također trebao znati da su svi despoti i arogantne sile svijeta poput faraona, Nimroda, Reze-šaha Pahlavija, Mohameda Reze i njima sličnih svrgnuti upravo kad su bili na vrhuncu svog ponosa. I ovaj će biti svrgnut", poručio je Hamnei, piše IranIntl.

Na kraju govora pozvao je svoje pristaše, posebno mlade, da ostanu ujedinjeni i spremni.

"Dragi mladi, zadržite spremnost i jedinstvo. Ujedinjena nacija pobijedit će svakog neprijatelja", zaključio je iranski vrhovni vođa.