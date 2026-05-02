Otkriveno što su Iranci predložili Trumpu: "Traže stvari na koje ne mogu pristati"

Iranski prijedlog, koji američki predsjednik Donald Trump zasad odbija, otvorio bi Hormuški tjesnac za plovidbu i okončao američku blokadu Irana, a pregovore o iranskom nuklearnom programu ostavio bi za kasnije, izjavio je u subotu visoki iranski dužnosnik.

Iran blokira gotovo svu plovidbu iz Zaljeva, osim vlastite, više od dva mjeseca. Prošlog su mjeseca Sjedinjene Države nametnule vlastitu blokadu brodova koji polaze iz iranskih luka.

Trump je u petak rekao kako nije zadovoljan najnovijim prijedlogom Irana, ne precizirajući kojim se točno elementima protivi. "Traže stvari na koje ne mogu pristati", rekao je novinarima u Bijeloj kući.

Washington je višekratno poručio kako neće okončati rat bez dogovora koji bi spriječio Iran da ikada dođe do nuklearnog oružja, što je bio glavni cilj koji je Trump naveo kada je pokrenuo napade u veljači, usred nuklearnih pregovora. Iran tvrdi kako je njegov nuklearni program mirnodopski.

Govoreći pod uvjetom anonimnosti, visoki iranski dužnosnik rekao je kako Teheran vjeruje da je njegov najnoviji prijedlog o odgodi nuklearnih pregovora za kasniju fazu značajan pomak, usmjeren ka olakšavanju postizanja dogovora.

Prema tom prijedlogu, rat bi završio uz jamstvo da Izrael i Sjedinjene Države neće ponovno napasti. Iran bi otvorio tjesnac, a Sjedinjene Države bi ukinule blokadu.

Budući bi se pregovori potom vodili o ograničenjima iranskog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija, pri čemu Iran traži da Washington prizna njegovo pravo na obogaćivanje uranija u mirnodopske svrhe, čak i ako pristane na njegovu obustavu.

"U ovom su okviru pregovori o složenijem nuklearnom pitanju pomaknuti u završnu fazu, kako bi se stvorilo povoljnije ozračje", rekao je dužnosnik.

Reuters i druge novinske agencije već su proteklog tjedna izvijestili da Teheran predlaže ponovno otvaranje tjesnaca prije rješavanja nuklearnih pitanja. Dužnosnik je potvrdio da je ovaj novi vremenski okvir sada detaljno opisan u službenom prijedlogu, koji je Sjedinjenim Državama dostavljen preko posrednika.