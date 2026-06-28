VIDEO SAD ponovno bombardirao Iran! Uslijedio odgovor, Teheran napao baze u Kuvajtu i Bahreinu

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Piše Hina, 28. lipnja 2026. @ 07:31 komentari
Američki napad na Iran Foto: Platforma X
Iran je optužio Sjedinjene Američke Države da su oni isključivi krivac za prekid primirja.
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