Rusija je nakon dvotjedne stanke upotrijebila 71 iransku "kamikaza bespilotnu letjelicu" protiv ukrajinskih ciljeva, što upućuje na to da je Moskva dobila nove dronove od Irana za svoj rat u Ukrajini, objavilo je britansko ministarstvo obrane u nedjelju.

Britanski dužnosnici su u svom nedjeljnom dnevnom vojnoobavještajnom izvješću na Twitteru napisali da napadi upućuju na to da je "Rusija vjerojatno počela dobivati redovite obnove zaliha manjim brojem" bespilotnih letjelica "Šahed OWA-UAV".

Vjeruje se da postoje dvije lokacije za lansiranje dronova: iz ruske Brjanske oblasti u sjeveroistočni dio Ukrajine i iz Krasnodarskog kraja u istočni dio susjedne zemlje.

Putin komentirao nagađanja o vojnom savezu s Kinom pa napao Zapad: "Počinju graditi osovinu nalik na onu 1930-ih"

"Ovo Rusiji omogućuje fleksibilnost u gađanju širokog sektora Ukrajine i smanjuje trajanje leta do ciljeva na sjeveru Ukrajine", stoji u objavi na Twitteru.

