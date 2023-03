Rusija je uzela Bjelorusiju za nuklearnog taoca, rekla je Ukrajina u nedjelju nakon što je predsjednik Vladimir Putin najavio raspoređivanje taktičkog nuklearnog oružja na teritoriju svoje saveznice.

"Kremlj je uzeo Bjelorusiju za nuklearnog taoca", napisao je tajnik ukrajinskog Vijeća sigurnosti Oleksij Danilov na Twitteru. Dodao je da je ta odluka "korak prema unutarnjoj destabilizaciji zemlje".

putin’s statement about placing tactical nuclear weapons in Belarus – a step towards internal destabilization of the country – maximizes the level of negative perception and public rejection of russia and putin in Belarusian society. The kremlin took Belarus as a nuclear hostage.