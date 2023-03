Ukrajinske snage su prije godinu dana tvrdile da je ruski ratni brod Saratov potpuno uništen što su Rusi dosljedno poricali. Na godišnjicu razaranja slučajno su priznali gubitak. Istodobno, Ukrajinci su na društvenim mrežama podijelili i video klip.

Prije godinu dana ukrajinska vojska objavila je da je uništila jedan od brodova ruske crnomorske flote - Saratov. No ruska je strana cijelo vrijeme je negirala optužbe. Jučer, na godišnjicu napada, ruski zapovjednik je priznao da je bojni brod doista uništen u granatiranju. Međutim, priznanje je bilo neizravno - u Sevastopolju je otkrivena spomen ploča poginulim mornarima u napadu.

"Prije godinu dana izgubili smo bojni brod Saratov u bitci. Izgubili smo i posade brodova Orsk, Novocherkask i Caesar Kunikov", rekao je zapovjednik krimske pomorske baze u Sevastopolju Felix Menkov, prenose ruski mediji. Ruski zapovjednik nije otkrio točan broj žrtava.

Commander-in-Chief of the Armed Forces of #Ukraine Valery Zaluzhny showed footage of the attack on #Russian ships in occupied #Berdyansk last year.



On March 24, 2022, the large landing ships "Orsk", "Caesar Kunnikov" and "Novocherkassk" were damaged. The landing ship "Saratov"… pic.twitter.com/dPlGIBW9iu