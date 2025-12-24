Internet gori: Trumpovi objavili božićnu čestitku, komentari su urnebesni

Američki predsjednik Donal Trump i prva dama Melania Trump objavili su na društvenim mrežama Bijele kuće čestitku građanima povodom blagdana Božića.

Čestitka je odmah postala hit na internetu te je izazvala niz kritika i podsmjehivanja predsjedničkog para.

Njihovi ozbiljni izrazi lica na fotografiji dali su materijala brojnim korisnicima društvenih mreža koji su komentirali kako su mogli odabrati veseliju i opušteniju fotografiju s obzirom na blagdansku temu, a mnogi su imali i svoje prijedloge.

Čim je Bijela kuća na društvenoj mreži X objavila službenu fotografiju s natpisom: "Sretan Božić od predsjednika Donalda J. Trumpa i prve dame Melanije Trump", krenuli su komentari.

"Izgledaju kao da idu na sprovod", "Oh, kako... veselo", "Mogu li izgledati jadnije?", samo su neki od komentara, a mnogi su ih zbog namrgođenih izraza lica usporedili i s Grinchem.

Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/p2F1Zc1dON — The White House (@WhiteHouse) December 23, 2025

Korisnici su komentirali i garderobu, koja je mnogima također preozbiljna i mračna za blagdansko vrijeme, jer su oboje odjeveni u crno.