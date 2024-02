Institut za rat upozorava: Rusi se pripremaju za rat protiv još jedne zemlje?

Poruska odcijepljena regija Pridnjestrovlje mogla bi organizirati referendum kojim bi se tražilo pripajanje Rusiji, i to na najavljenom Kongresu zastupnika Pridnjestrovlja planiranom za 28. veljače, navodi Institut za proučavanje rata (ISW).

Izlika za takav poziv bila bi navodna potreba zaštite ruskih građana i sunarodnjaka u Pridnjestrovlju od prijetnji iz Moldavije ili NATO-a ili oboje.

Ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi, u najgoroj situaciji, proglasiti aneksiju Pridnjestrovlja tijekom svog planiranog obraćanja ruskoj Saveznoj skupštini 29. veljače, iako se to čini malo vjerojatnim, navodi ISW. Vjerojatnije je da će Putin pozdraviti svaku akciju koju poduzme Pridnjestrovski kongres zastupnika.

Moldavija je bivša sovjetska država smještena između Rumunjske i Ukrajine i broji oko 2,6 milijuna stanovnika. Parlament Moldavije ima prozapadnu većinu, a prozapadna predsjednica Moldavije Maia Sandu teži pristupanju Moldavije Europskoj uniji.

