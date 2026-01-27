Ekstremne kiše uzrokovale klizišta, odron zatrpao vojnike: Poginule 23 osobe, traga se za nestalima

Dvadeset troje vojnika zarobljenih u klizištima na zapadu indonezijskog otoka Jave poginulo je, rekao je u utorak glasnogovornik mornarice.

Klizište je pogodilo selo Pasir Langu u regiji Bandung Barat rano u subotu, a do njega je došlo nakon obilnih kiša koje su počele dan ranije.

Selo se nalazi u brdovitom području pokrajine oko 100 kilometara jugoistočno od glavnog grada Indonezije, Džakarte.

Marinci, njih 23, zarobljeni su pod teretom klizišta tijekom vježbi u subotu, rekao je prvi admiral Tunggul, glasnogovornik mornarice.

"Do incidenta je došlo zbog ekstremnih vremenskih uvjeta s obilnim kišama, koji su uzrokovali klizište na mjestu obuke", rekao je Tunggul, koji se predstavlja samo pod tim imenom.

Do utorka poslijepodne, broj poginulih u klizištima porastao je s prethodnih 17 na 20, a 42 osobe se još uvijek vode kao nestale, rekao je Abdul Muhari, glasnogovornik indonezijske agencije za odgovor na katastrofe.

Još nije jasno jesu li vojnici među onima koje je agencija proglasila mrtvima ili se broje zasebno.

Najmanje 800 spasilaca, vojnog i policijskog osoblja, zajedno s devet bagera, raspoređeno je u potragu za nestalim osobama.

Muhari je rekao da je 685 stanovnika pogođenog sela evakuirano u zgrade lokalne samouprave.

Klizište se dogodilo tijekom vrhunca kišne sezone na otoku Javi. Poplave su prošli tjedan pogodile nekoliko dijelova Indonezije, uključujući Džakartu i neke gradove u zapadnoj i središnjoj Javi.

Do ove je katastrofe došlo samo dva mjeseca nakon što su poplave i klizišta izazvani ciklonom na otoku Sumatri usmrtile 1200 ljudi, uništile domove i raselile više od milijun stanovnika.