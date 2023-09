Procurili detalji incidenta zbog kojeg je Rusija umalo zaratila s NATO-om: Ruski pilot pobjesnio, opsovao svog kolegu

Incident u kojem je ruski vojni zrakoplov umalo srušio britanski, dogodio se u rujnu prošle godine, a Rusija je tada tvrdila da je do ispaljivanja raketa došlo zbog tehničkog kvara. Ipak, britanski su mediji došli u posjed komunikacije prema kojoj se čini da je pilot uistinu ispalio rakete, no one nisu pogodile cilj.

Britansko ministarstvo obrane je u vrijeme incidenta prihvatilo rusko objašnjenje o tehničkom kvaru, no prema novim informacijama, ruska komunikacija, koju je presreo RAF-ov zrakoplov RC-135 Rivet Joint, razlikuje se od službene verzije.

Zrakoplov RAF s 30-članom posadom letio je u nadzoru nad Crnim morem u međunarodnom zračnom prostoru 29. rujna prošle godine. Susreli su dva ruska borbena zrakoplova SU-27, a u komunikaciji koju su presreli, pilot je dobio naredbu "imate metu", što je protumačeno kao dopuštenje za otvaranje vatre. Međutim, drugi ruski pilot nije tako shvatio obavijest, bunio se i opsovao svog kolegu nakon što je ispalio prvi projektil.

Ovo otkriće prave istine o incidentu koji je mogao izazvati veliki međunarodni sukob u jeku ratnih operacija u Ukrajini uzbunio je britansku javnost, no Ministarstvo obrane ne želi objaviti detalje te komunikacije, javlja BBC.

"Naša je namjera uvijek bila zaštititi sigurnost naših operacija, izbjeći nepotrebnu eskalaciju i informirati javnost i međunarodnu zajednicu", kazao je u kratkom odgovoru glasnogovornik ministarstva.

"Incident je bio mnogo ozbiljniji nego što se prvobitno prikazivalo i mogao je prerasti u ratni čin", izvijestio je New York Times, citirajući neimenovanog dužnosnika američke obrane koji je incident opisao "kao stvarno, stvarno zastrašujući".