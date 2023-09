VIDEO Napadnut lučki grad i ruska crnomorska flota: Gori brodogradilište, stradali brodovi

Brodogradilište u Sevastopolju na Krimu gori i dva su broda oštećena nakon što je Ukrajina rano u srijedu napala luku s deset raketa i tri brza čamca, objavilo je rusko ministarstvo obrane.

Protuzračna obrana oborila je sedam raketa, a patrolni brod uništio je sva tri čamca, dodalo je ministarstvo na društvenoj mreži Telegram.

"Kao rezultat udara neprijateljskih krstarećih raketa dva broda koja su bila na popravku su oštećena", kaže ministarstvo.

Mihail Razvožajev, proruski guverner Sevastopolja, najvećeg grada na Krimu i velike luke na Crnom moru, rekao je na Telegramu da su ozlijeđene najmanje 24 osobe.

Strategic Sevastopol shipyard in Crimea is on fire after missile attack on the port. Black Sea Fleet had a rough night as well. At least two ships damaged. pic.twitter.com/01bsyV0SIT