Kod Rogoznice ulovili veliku bijelu psinu, prodali je restoranu

Poznati morski biolog Petar Kružić upozorio je ribare da ne prodaju ulovljene morske pse. Radi se o zaštićenoj vrsti.

Kružić je u grupi na Facebooku Živi svijet Jadranskog mora istaknuo da je ulovljene jedinke nužno proslijediti Institutu za oceanografiju i ribarstvo.

Ribari su kod Rogoznice ulovili mladu jedinku velike bijele psine (carcharodon carcharias), zaštićene vrste, i potom je prodali za nikakav novac, napisao je u grupi.

Kružić je procijenio da se radi o slučajnom ulovu.

"Za pretpostaviti je da ribari prepoznaju vrste koje love. Ako ne znaju, mogu pitati. Dobar dio morskih pasa kod nas je zaštićen i ako se ulove, to treba prijaviti. Ovaj ulov je vrlo značajan i važan za Jadran. I normalno je da se ulovljene jedinke proslijede Institutu, a ne prodaju restoranu. To se radi u normalnim državama. Mi to nismo...", napisao je.

Petar Kružić, objava na Facebooku Foto: Facebook/Screenshot