VIDEO U Rusiji se srušio borbeni avion

Ruski borbeni zrakoplov Suhoj Su-24 srušio se u utorak za vrijeme treninga u jugozapadnoj regiji Volgograda, priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

U zrakoplovu nije bilo oružja, priopćilo je ministarstvo. "Zrakoplov se srušio na nenaseljeno područje", dodaje se.

Presumably , footage of a Su-24 crash in the Volgograd region



According to official information, the Su-24 was performing a training flight. Emergency services are at the crash site. Mi-8 search and rescue helicopters were sent to the emergency area.



There were no casualties… pic.twitter.com/yWZ4dNO64G