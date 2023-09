VIDEO Ruskog ministra obrane pitali hoće li pobijediti Ukrajinu: Njegova reakcija odmah postala hit na društvenim mrežama

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu je u intervjuu za državnu televiziju Rossiya-1 priznao da je situacija na fronti teška, a jedan isječak odmah je postao viralan.

Naime, novinar je na kraju razgovora ministra pitao hoće li Rusija pobijediti u ratu, a Šojgu je samo slegnuo ramenima te zatim ustvrdio: "Nemamo drugog izbora."

Isječak je na svom Twitteru podijelio savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Gerašenko, ali ga je odrezao nakon slijeganja i prije odgovora te se on ubrzo proširio po mrežama.

Shoigu was asked whether Russia will win.



Watch for his answer. pic.twitter.com/IIJgM4j2mr