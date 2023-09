Vlada predstavlja novi paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu, a iz onog što je poznato do sada, uz paket mjera koji je na snazi do kraja ožujka 2024., dodaju se i nove mjere poput smanjenja cijene hrane. Svi socijalni partneri izrazili su zadovoljstvo planom koji su im prezentirali Banski dvori.

Vlada je s trogovcima dogovorila smanjenje cijena hrane, no samo je Konzum najavio što točno planira poduzeti. Postoji mogućnost i da se proširi set od osam proizvoda kojima je Vlada zamrznula cijenu.

Inflatorni udar najviše pogađa umirovljenike koji imaju najniža primanja. Stoga je plan da umirovljenici s mirovinama do 700 eura dobiju antiinflacijski dodatak od 60 do 160 eura. Oni koji primaju mirovine do 300 eura dobit će najviše - 160 eura. Potporu će dobiti i umirovljenici koji rade, ali im je mirovina manja od 700 eura. Jednokratnu pomoć države dobit će i korisnici dječjeg doplatka te osobe koje su na privremenom smještaju zbog posljedica potresa.

Vlada djelomično mijenja i subvenciju cijena energije. Za male poduzetnike i obrtnike sve će biti kao i dosad, no veliki ostaju bez subvencija, ali uz obećanje da će Vlada intervenirati u slučaju energetskog šoka.

Poljoprivrednicima će biti osigurane potopore, posebno svinjogojcima pogođenima afričkom svinjskom kugom, ali dobit će ih i oni koji su pretrpjeli štetu od vremenskih nepogoda.

Bankari su pristali na povećanje kamata na štednju.