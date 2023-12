Hrvat se javio s Islanda: "Zaprepastio sam se koliko je mojih prijatelja išlo prema vulkanu kako bi se slikalo"

Dino Đula, Hrvat koji već nekoliko godina živi na Islandu, javio nam se iz Rejkjavika, grada koji je udaljen 30 kilometara od erupcije. Kaže kako je situacija na Islandu zadovoljavajuća te se prisjetio trenutka kada se dogodila erupcija, koju su stanovnici spremno očekivali od listopada.

"Svi su bili uzbuđeni kad je krenula erupcija i svi su išli na vidikovac da to vide", kaže Đula i dodaje da su društvene mreže pune slika.

"Od sinoć kada sam pogledao na mobitel, zaprepastio sam se kako je gotovo svaka objava bila s vulkana i koliko je mojih prijatelja išlo prema vulkanu kako bi slikalo. No ako to sagledate iz perspektive da možda nikada u životu nećete biti tako blizu vulkanu koji je eruptirao, a nama je to nekih 30 kilometara udaljeno, onda je jasno otkud toliko ljudi možda zanemaruje upozorenja i želi se što više približiti".

Erupcija vulkana na Islandu - 3 (Foto: Afp)

Napominje pak kako su erupcije vulkana i susret s lavom na Islandu gotovo pa redoviti događaji. "Od kad sam ja tu, u nekoliko godina imali smo četiri ili pet erupcija. Pa i potresa. Nama su potresi gotovo svakodnevna situacija. To je takvo područje", kaže, no naglašava da sigurno da određenog straha ima, ali uglavnom ne kod domicilnog stanovništva.

Đula naglašava kako je lokalno stanovništvo malo opuštenije u ovoj situaciji od imigranata i stranih radnika kojima to nije uobičajeno.

"Islanđanima je to već dio svakodnevnog života, iako postoji mogućnost da se nešto loše dogodi. Zadnji puta smo imali situaciju 2010. godine, kada je dosta stoke pomrlo no to je bila drugačija vrsta vulkana, ovaj vulkan nije isti kakav je bio tada, ovdje se radi o procijepu koji je nastao zbog pomicanja tektonskih ploča, nije da je to neki vulkan koji je eruptirao", pojasnio je.

Ipak, situacija nije bezazlena. "Vlasti su zatvorile cestu do Grindavika. Srećom je erupcija sjeverno od grada i zapravo se nije mogla dogoditi na boljoj lokaciji jer je udaljeno i kreće se od grada".

Đula je ponovio da život u glavnom gradu Rejkjaviku teče normalno iako na jugu zemlje situacija ipak malo više utječe na ljude koji su morali iseliti iz Grindavika.

Na pitanje kada se očekuje da će se situacija smiriti, Đula odgovara kako je ovo već četvrta erupcija na sličnom području. "Sve su one trajale od nekoliko mjeseci do zadnje koja je trajala oko mjesec dana, tako da i tamošnje službe smatraju kako bi ova mogla prestati kroz nekoliko tjedana".

Istjecanje lave i procjep od četiri kilometara izgledaju kao da je jako velika erupcija, no to nije bitno, naglašava Đula, koliko je bitno kako će se ta magma kretati.