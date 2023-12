VIDEO/FOTO Prizori s Islanda ostavljaju bez daha: Pogledajte trenutak u kojem lava suklja uvis

"Upozorenje: erupcija je započela sjeverno od Grindavika kod Hagafela", objavio je islandski Meteorološki ured.

Na snimkama i u prijenosima uživo vidi se kako izlazi lava.

WATCH: Volcano erupts in Iceland, lava shooting into the air from fissure extending 2.5 miles (4 km) pic.twitter.com/M93QePO4wK