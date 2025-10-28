Beba pronađena mrtva u perilici rublja, majka iznijela šokantno svjedočanstvo: "Gubila sam svijest..."

Bratislavu je potresao stravičan slučaj u kojem je tijelo novorođenčeta pronađeno u perilici rublja. Istražitelji i dalje pokušavaju razjasniti sve okolnosti tragedije, dok je majka, 40-godišnja Thi M., optužena za ubojstvo vlastitog djeteta.

Prema dosadašnjim informacijama, žena je rodila u tajnosti, u kupaonici svog stana, dok su u kući bili gosti. Nakon što se zaključala u kupaonicu, dugo se nije vraćala, a gosti su ubrzo napustili dom. Tek kasnije je otkriveno da je rodila dijete – čije je tijelo pronađeno skriveno u perilici rublja.

"Gubila sam svijest, nisam znala što radim"

Na suđenju u Bratislavi Thi M. je iznijela šokantnu obranu.

"Boljelo me strašno. Žao mi je. Padala sam, gubila svijest. Nisam više mogla razmišljati o djetetu", izjavila je pred sudom, prema pisanju lista Plus Jeden Deň.

Žena tvrdi da nije znala da je trudna. Riječ je o državljanki Vijetnama koja već dulje živi u Slovačkoj. Na sudu je izjavila da ni ona ni njezin partner nisu bili svjesni trudnoće, a liječnici smatraju mogućim da se radi o tzv. kriptnoj trudnoći – vrlo rijetkom fenomenu u kojem žena nema nikakve tipične simptome trudnoće te saznaje za nju tek pri samom porodu.

"Ne radim, ostajem kod kuće. Moj muž je odlučio biti sa mnom. Naša četiri djeteta žive s nama", dodala je na ročištu.

Na sud je stigla u pratnji članova obitelji i prijatelja, koji su pokušali sakriti lica od kamera.

Istraga još traje

Slovačka policija i dalje utvrđuje što se točno dogodilo u kobnim trenucima. Iako su okolnosti poroda i smrti novorođenčeta još uvijek nejasne, tužiteljstvo je podiglo optužnicu za ubojstvo, piše Slovak Spectator.

Prijeti joj do osam godina zatvora.

Sud će u narednim danima odlučiti hoće li Thi M. ostati u pritvoru do završetka postupka.