VIDEO Kamera snimila trenutak užasa: Grom udario u građane na skupu, oživljavali ih na podu

Šokantan događaj na političkom skupu u Brazilu.

Na trgu Praça do Cruzeiro u Brasiliji, gdje se ove nedjelje održavao skup saveznog zastupnika Nikolasa Ferreira, udar groma pogodio je okupljene građane.

Čitavog dana u Brasiliji je bilo nevrijeme, jak vjetar i kiša, no unatoč lošem vremenu pristaše Ferreira u velikom broju okupili su se na trgu.

Zastrašujuća snimka pokazuje kako je grom u jednom trenutku udario među okupljene, brojni su pali na pod, a drugi su ih podizali i pružali im pomoć te zvali hitne službe.

Prema informacijama Vatrogasne postrojbe, 72 građana zbrinuto je na mjestu događaja, od kojih je 42 u stabilnom stanju, pri svijesti i orijentirani, dok je čak 30 osoba prevezeno u dvije obližnje bolnice. Osam žrtava još je u kritičnom stanju.

Neki od ozlijeđenih zadobili su opekline ruku i prsnog koša, a neki imaju fizičke ozljede poput lomova i uganuća od pada.

Dvije žene koje su bile na mjestu događaja opisale su trenutke užasa.

Natalia Queiroz i Ludmila Fernanda bile su u samom središtu udara. "Osjetila sam prasak i vrlo jarko bijelo svjetlo, no nakon toga se ne sjećam mnogo", rekla je Ludmila i dodala kako je sljedeće čega se sjeća da je oživljavaju u bolnici, prenosi CNN Brazil.