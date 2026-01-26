VIDEO Kamera snimila trenutak užasa: Grom udario u građane na skupu, oživljavali ih na podu

Prema informacijama Vatrogasne postrojbe, 72 građana zbrinuto je na mjestu događaja, od kojih je 42 u stabilnom stanju, pri svijesti i orijentirani, dok je čak 30 osoba prevezeno u dvije obližnje bolnice. Osam žrtava još je u kritičnom stanju.
Neki od ozlijeđenih zadobili su opekline ruku i prsnog koša, a neki imaju fizičke ozljede poput lomova i uganuća od pada.
Dvije žene koje su bile na mjestu događaja opisale su trenutke užasa.
Natalia Queiroz i Ludmila Fernanda bile su u samom središtu udara. "Osjetila sam prasak i vrlo jarko bijelo svjetlo, no nakon toga se ne sjećam mnogo", rekla je Ludmila i dodala kako je sljedeće čega se sjeća da je oživljavaju u bolnici, prenosi CNN Brazil.