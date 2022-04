Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman sudjeluje na sastanku ministara vanjskih poslova država članica EU-a. Po dolasku na sastanak, hrvatski šef diplomacije komentirao je situaciju u Ukrajini, ali i na zapadnom Balkanu.

"Potrebne su odgovarajuće istrage ratnih zločina i odgovorni za to moraju odgovarati", rekao je Grlić Radman po dolasku na sastanak ministara vanjskih poslova država članica EU-a u Luxembourgu.

Prije početka Vijeća za vanjske poslove, šefovi diplomacija imali su radni doručak s glavnim tužiteljem Međunarodnog kaznenog suda Karimom A.A. Khanom, a ukrajinska tužiteljica Irina Venediktova sudjelovala je na tom sastanku video-vezom.

We are appalled by horrible scenes of civilian suffering in #Ukraine. Croatia supports the #ICC and its investigation of war crimes in Ukraine. The victims deserve justice.



- meeting with @IntlCrimCourt Prosecutor Karim Khan pic.twitter.com/n4ajwAEB0Q