Izaslanik ministra branitelja i potpredsjednika Vlade Tome Medveda brigadir Matko Raos na skupu HOS-ovaca u Splitu zloupotrijebio je svoj status i o tome će se razgovarati, najavio je potpredsjednik Vlade Boris Milošević.

Ne prestaju reakcije na izjavu izaslanika ministra branitelja i potpredsjednika Vlade Tome Medveda brigadira Matka Raosa koji je u Splitu dan ranije ustvrdio da ''današnje Hrvatske ne bi bilo da nije bilo 10. travnja 1941.''



Nakon što je njegova skandalozna izjava izazvala zgražanje u dijelu javnosti oglasilo se i Ministarstvo branitelja te ogradilo od njegova istupa: ''Povodom obilježavanja 31. obljetnice ustrojavanja IX. bojne HOS-a Matko Raos bio je izaslanik Ministarstva hrvatskih branitelja na svečanoj akademiji i odavanju počasti poginulim pripadnicima te postrojbe, i to isključivo svojom nazočnošću te polaganjem vijenca i paljenjem svijeće. Nikakvo obraćanje njega kao izaslanika nije bilo predviđeno''.



Da je riječ o ''sramotnom istupu'', ponovio je jutros i potpredsjednik Vlade Boris Milošević te podsjetio da se ''Vlada ogradila od te izjave'': ''Suprotno je Ustavu da netko uzdiže ili na bilo koji način obilježava režim koji je počinio takve zločine''.



Kazao je i da je Raos zloupotrijebio status te najavio: ''Razgovarat ćemo da takve stvari ubuduće spriječimo''. Naglasio je, međutim, da jedna izjava ne može poništiti sve što Vlada radi, ali ipak narušava.

No, što je sa sastankom na koji se čeka već mjesecima, a vezano i uz zabranu ustaškog pozdrava? A ni ove godine neće biti jedinstvene kolone u Jasenovcu. Milošević nije želio iznositi detalje, već je samo kazao: ''Moj stav znate. Smatram da bi trebalo pooštriti pravne propise koji bi to regulirati, ali o tome kako to učiniti ćemo razgovarati''.

Nije dvojio da je i ''na njemu dio odgovornosti'' jer nije učinjeno dovoljno da se to pitanje stavi na dnevni red: ''Mislim da smo postigli određeni napredak i stavili smo operativne programe u Nacionalnom planu koji će se uskoro donijeti. To je proces koji ide. Nažalost, ne možemo to riješiti preko koljena''.



Kajtazi: Drago mi je da je Vlada osudila takve izjave

Saborski zastupnik u Klubu nacionalnih manjina, koji predstavlja i romsku i židovsku manjinu, Veljko Kajtazi rekao je kako mu je drago da je Vlada osudila takve izjave te istaknuo kako je njegov stav oko pozdrava "Za dom spremni" poznat.

Podsjetio je kako Romi i Židovi spadaju pod narode koji su najviše stradavali tijekom Drugog svjetskog rata te će dokle god je u Saboru tražiti da se uvedu zakoni na primjeru Njemačke i Austrije.

Ocijenio je da premijer ima političke volje da zabrani pozdrav "ZDS" jer vidi da na koalicijskim sastancima traže rješenja. Složio se da bi rok za to trebao biti do kraja mandata.

Mrak Taritaš: Premijer se izbjegava suočiti s prošlošću

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš u izjavi novinarima poručila je kako povijest treba ostati u povijesti i kako to je to apsolutno nedopustiva izjava, a ocijenila je i kako se premijer u drugom mandatu izbjegava suočiti s prošlošću.

"Svaka zemlja ima nekakve ružne epizode u svojoj prošlosti i one ostaju tamo. Sve dok netko tko je izaslanik Vlade kaže to što je jučer rečeno, za nas i za našu djecu nema stvarne budućnosti", ocijenila je.

Što se tiče zakonskih izmjeni vezanih za pozdrav "ZDS" koje premijer već godinama najavljuje, navela je kako "nema šanse" da on to napravi, istaknuvši da je to mogao i trebao napraviti već u prvom mandatu.

"Vlada je trebala jasno reći što taj pozdrav znači, ostaviti ga tamo gdje je. Državu smo gradili na antifašizmu i to jasno imamo u Ustavu. Sve dok to premijer ne pospremi, imat ćemo ovakve situacije", navela, upozorivši kako takve izjave daju ružnu sliku o Hrvatskoj.