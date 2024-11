Praćenje predizborne kampanje na drugom kraju svijeta Amerikancima u Hrvatskoj je izazovno.



"Bilo je frustrirajuće. Čitam sve međunarodne vijesti poput BBC-ja, New York Timesa, Washington Posta, ali ne dobivam toliko televizijskih vijesti koliko bih želio. Gledam CNN, ali nije mi dobar jer mislim da prilično igraju na polarizaciju SAD-a, umjesto da samo daju čistu priču", kaže pisac Roger Malone.



Chef Richard Gruica naglašava – trebaš paziti što čitaš. Polarizacija i napetosti koje vladaju u SAD-u osjećaju i ovdje.



"Iako ne živim ondje duže od desetljeća, i dalje izbori utječu na mene jer sam državljanka te zemlje, moj otac i dalje ondje živi i mnogo moje obitelji", objašnjava influencerica Niav Konno.



"Imate ekstremiste koji mogu vidjeti samo jednu stranu novčića, koji su zaslijepljeni svojom strankom i stvarima koje rade. Ali ako razgovarate s razumnim Amerikancima, oni će vam reći da imate i dobre i loše stvari. I za koga god ja glasujem, odmah ću vam reći, ni uz jednog nisam 100 posto", kaže influencer Gabriel Cordona.

Pisac Roger Malone kaže kako ima prijatelje koji s onima drugima ne razgovaraju.

"Mnogo ljudi jednostavno ne razumije misaoni proces kroz koji prolazi druga strana. Da budem iskren, mnogo mojih prijatelja razmišlja poput mene. Mnogo je optimizma, ali i mnogo pesimizma", kaže. I njih zanimaju teme koje su važne sugrađanima u SAD-u.



"Ja hoću, ne znam kako se reče, womans rights, ne znam kako se to reče na hrvatski. So, ja sam baš strah ako će on dobiti to će nestati i to nije dobro. Samo što isto trebamo biti malo pažljivo za ove imigrants koji dolaze i oni su bili baš malo slabo na stranu ove demokrats", kaže chef Richard.



"Svi znaju što se događa u američkoj politici i odrastajući ondje, nikad ustvari nije bilo odlične opcije za predsjednika, uvijek je pola zemlje nesretno", istaknula je Niav.

"Ja i dalje mogu vidjeti da je tu mnogo stvari koje su pogrešne, koje se trebaju popraviti i mi želimo da se poprave. Ne samo za nas, ne samo za naše obitelji, ali za cijeli svijet jer vidimo koliko jako utječemo na svijet", kaže influencer Cordona.



A tko će biti lice tog utjecaja na svijet, američki birači odlučit će u utorak.

