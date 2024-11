Uživo iz Washingtona javila se profesorica na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Marijana Grbeša Zenzerović koja je protumačila i posljednje ankete izbora u SAD-u.

"Ankete su neizvjesne i upravo izjednačenost u anketama kojih ima stvarno puno, svakih nekoliko sati izbaci se po jedna, ljudima ih je sad već dosta i konjske utrke koje ankete potenciraju. Međutim, izjednačenost svih ovih tjedana prednost je davala Donaldu Trumpu budući na to da on na anketama stoji bolje nego to je stajao u izorima 2020. i 2016. godine.

Posljednjih dana zaista se osjeća da je momentum ponovno u rukama Kamale Harris i da je bolja energija u kampanji s njezine strane. Uz to, činjenica je i da tabor demokrata i kampanja Kamale Harris puno intenzivnije odrađuje terensku kampanju. Velik broj ljudi krenuo je iz Virginije kucati na vrata u Pennsylvaniju, jednu od najzanimljivijih država", rekla je profesorica.

Na pitanje koliko bi dugo moglo trajati prebrojavanje glasova te kada bi se mogli znati rezultati izbora, profesorica je objasnila da svaka savezna država ima svoje izborne zakone i procedure.

"Neke države ne smiju početi brojati poštanske glasove prije no što završi glasanje, prije 19 sati, a neke to već rade. U nekim državama koje su najinteresantnije, poput Sjeverne karoline i Georgije, rezultati će se znati već u ponoć, odnosno u šest sati ujutro po hrvatskome vremenu. U nekim državama će preborjavanje trajati dulje, kao što je to u Pennsylvaniji.

Trend ili smjer u kojem ćee se izbori okrenuti mogli bismo znati oko ponoći u utorak po američkom vremenu odnosno oko 6 ujutro po hrvatskome vremenu.

Mnogi očekuju da će Donald Trump pokušati osporiti rezultate izbora ukoliko ne dobije, za što već ima posloženu infrastrukturu i mašineriju", javil se uživo iz Washingtona profeorica Grbeša Zenzerović.

Pročitajte i ovo Prevezena u teškom stanju Žena zarobljena ispod ruševina u Novom Sadu od spasilaca je tražila samo jedno: Njezine riječi slamaju srce

Pročitajte i ovo Objavio HZMO Važna vijest za umirovljenike: Evo kada stiže uplata na račune

Pročitajte i ovo Stradalo 217 ljudi Otkriveno što je uzrok razorne poplave u Španjolskoj: Riječ je o fenomenu, postat će sve češći