Htjeli su otrovati bivšeg špijuna, a ubili 44-godišnju majku: Istraga otkrila, Putin je iza svega

Vladimir Putin “moralno je odgovoran” za smrt Britanke koja je umrla nakon što se pošpricala nervnim agensom koji su ruski agenti prokrijumčarili u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi atentirali bivšeg špijuna, zaključila je istraga.

Lord Hughes, predsjednik istrage, rekao je da je pokušaj atentata na bivšeg špijuna Sergeja Skripala u Salisburyju u ožujku 2018. morao biti odobren od ruskog predsjednika.

Rekao je da je siguran da su ruski muškarci odnijeli lažnu bočicu parfema koja je sadržavala nervni agens Novičok, a koji je ubio Dawn Sturgess, u regiji Wiltshire te je ostavili u Salisburyju nakon pokušaja atentata na Skripala, što je opisao kao “zapanjujuće neodgovoran čin”.

Dawn Sturgess Foto: Afp

Hughes je rekao da su dokazi da je riječ o napadu ruske države nadmoćni, opisujući ga kao "javnu demonstraciju moći ruske države, i za međunarodni i za domaći učinak”.

Dodao je da su Aleksandar Petrov, Ruslan Boširov i Sergej Fedotov (svi koriste aliase) bili članovi operativnog tima unutar GRU-a, ruske vojne obavještajne agencije zadužene za prikupljanje obavještajnih podataka u inozemstvu. Dawn Sturgess bila je, kako je rekao, “potpuno nevina žrtva okrutnih i ciničnih postupaka drugih”. Pohvalio je njezinu obitelj zbog reakcije na njezinu smrt i odlučnost da se otkrije istina.

Aleksandar Petrov i Ruslan Boširov Foto: Afp

Hughes se osvrnuo na tvrdnje Moskve da je Novičok možda potekao od britanskih vlasti te bio korišten kako bi se lažno pripisala odgovornost Rusiji. Rekao je da postoji “nadmoćan dokazni materijal” koji podupire nalaze da je Novičok u Salisbury donesen od strane obavještajnih službenika ruskog GRU-a. “Siguran sam da su, provodeći napad na Sergeja Skripala, djelovali po naredbama. Zaključio sam da je operacija atentata na Sergeja Skripala morala biti odobrena na najvišoj razini, od predsjednika Putina."

"Zaključujem da su svi uključeni u pokušaj atentata (ne samo Petrov, Boširov i Fedotov nego i oni koji su ih poslali, kao i svatko tko je dao odobrenje ili svjesnu pomoć u Rusiji ili drugdje) moralno odgovorni za smrt Dawn Sturgess. Upotreba iznimno toksičnog nervnog agensa u prometnom gradu bila je zapanjujuće neodgovorna. Rizik da bi mogli biti ubijeni ili ozlijeđeni ljudi izvan predviđene mete bio je u potpunosti predvidiv. Rizik je dramatično povećan time što je u gradu ostavljena bočica Novičoka prerušena u parfem", poručio je.

Bočicu parfema donijeli iz Rusije i ostavili na ulici

Sergej Skripal i njegova kći Julija otrovani su Novičokom u ožujku 2018., u njihovom donu u Salisburyju, ali su, unatoč teškim posljedicama, uspjeli preživjeti. Sturgess (44) je umrla nakon što se pošpricala parfemom koji je sadržavao otrov, tri mjeseca nakon prvog slučaja. Predsjednik istrage rekao je da su tu bočicu donijeli ruski operativci te ju, nakon što su je nanijeli na kvaku Skripalovih ulaznih vrata, nemarno ostavili na javnom mjestu. Dečko nesretne žene rekao je da je bočicu parfema pronašao u kanti za smeće, vjerojatno tek nekoliko dana nakon ruske akcije.

Arhiva: Sergej Skripal i kći Julija Foto: Profimedia

Kritizirao je i policiju Wiltshirea jer su za Sturgess pogrešno tvrdili da konzumira droge. Rekao je da su hitne medicinske službe mogle malo toga uraditi jer joj je srce stalo oko 30 minuta nakon trovanja parfemom, što je dovelo i do teške ozljede mozga.

Sama istraga trajala je godinama i koštala više od osam milijuna funti, a rusko ministarstvo još nije komentiralo rezultate.