Google će kandidatima na razgovoru za posao dopustiti korištenje AI asistenta

Kandidati za posao softverskog inženjerstvo u Googleu uskoro bi se mogli naći u intervjuima koji znatno više odražavaju svakodnevni razvojni rad, umjesto klasičnih testiranja kandidata. Interni dokument koji je na uvid dobio portal Business Insider pokazuje da američki tehnološki div testira redizajnirani proces zapošljavanja koji dopušta korištenje odobrene pomoći umjetne inteligencije tijekom tehničkih procjena kandidata za posao.

Pilot program će se u početnoj fazi primjenjivati na pozicije softverskih inženjera za kandidate s nižim i srednjim stupnjem iskustva, u odabranim timovima u SAD-u, a kasnije bi se mogao proširiti na druge Googleove pozicije u svijetu, kao i odjele te tvrtke. Počevši s drugom polovicom 2026. godine, kandidatima u Googleovom dijelu intervjua za "razumijevanje koda" bit će dopušteno koristiti odobrenog AI asistenta tijekom čitanja, otklanjanja pogrešaka i optimizacije postojećih kodnih baza.

Prema dokumentu, ispitivači će procjenjivati i sposobnost kandidata za učinkovito korištenje alata umjetne inteligencije, uključujući izradu upita (engl. prompt engineering), otklanjanje pogrešaka i provjeru izlaznih rezultata. Glasnogovornik Googlea Brian Ong potvrdio je navedene promjene za Business Insider i naveo da će se u pilot-fazi koristiti Googleov model Gemini kao AI asistent.

Širi preustroj intervjua za posao

Spomenuti dokument također opisuje dodatne promjene u procesu selekcije kandidata. Krug intervjua nazvanih "Googleyness i vodstvo", koji se tradicionalno temelji na bihevioralnim pitanjima, sada će uključivati i tehničku raspravu o dizajnu temeljenom na prethodnim projektima kandidata.

Za mlađe kandidate jedan od tehničkih krugova bit će zamijenjen intervjuom u kojem će rješavati otvorene inženjerske izazove. Cijeli model opisuje se kao "vođen ljudima, uz podršku umjetne inteligencije" te je osmišljen kako bi što vjernije oponašao stvarni rad softverskih inženjera u eri generativne umjetne inteligencije.

Promjene u cijeloj industriji

Ong je izjavio da se proces zapošljavanja prilagođava načinu rada inženjerskih timova u eri umjetne inteligencije. Ta promjena dolazi nakon brzog razvoja alata za generiranje koda koje su krajem 2025. godine predstavili Anthropic i OpenAI.

Google je u travnju objavio da umjetna inteligencija sada generira tri četvrtine novog koda unutar tvrtke. Sličan trend bilježi se i drugdje, a predsjednik OpenAI-ja Greg Brockman izjavio je da je udio koda koji piše umjetna inteligencija porastao s 20 na 80 posto.