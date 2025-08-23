Epsteinova partnerica progovorila o Trumpu: "Nikad nisam vidjela..."

Ghislaine Maxwell, dugogodišnja partnerica seksualnog predatora i pedofila Jeffreyja Epsteina, tvrdi da nikada nije vidjela predsjednika Donalda Trumpa da se ponaša neprimjereno, prema transkriptu ispitivanja koje je američko ministarstvo pravosuđa objavilo u petak.

"Nikada nisam svjedočila da je predsjednik u bilo kakvom neprikladnom okruženju. Nikada nije bio neprimjeren ni prema kome. Kad sam bila u njegovom društvu, bio je gospodin u svakom pogledu", kazala je Maxwell koja trenutno služi 20-godišnju kaznu zatvora za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Ministarstvo pravosuđa objavilo je transkripte nedavnog razgovora Ghislaine Maxwell, bivše partnerice seksualnog zlostavljača djece Jeffreyja Epsteina i zamjenika državne odvjetnice Todda Blanchea.

Porekla je da zna išta o "popisu klijenata"

Njihov sastanak dogovoren je u srpnju, u vrijeme kad je administracija predsjednika Donalda Trumpa nastojala ublažiti priče o predsjednikovim nekadašnjim vezama s Epsteinom.

Blanche je rekao da se sastao s Maxwell kako bi vidio ima li ona "informacije o bilo kome tko je počinio seksualne zločine".

No, objavljivanje transkripata vjerojatno će ponovno potaknuti pitanja o tome kako je Ministarstvo pravosuđa postupalo s informacijama o slučaju Epstein, koji je postao izvor nagađanja i teorija zavjere među Trumpovim pristašama.

U razgovoru je Maxwell porekla da ima ikakve spoznaje o takozvanom "popisu Epsteinovih klijenata", predmetu teorija zavjere na američkoj desnici.

Mawell osuđena za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja

Epstein je pronađen je mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji 2019. godine, a njegova smrt proglašena je samoubojstvom vješanjem.

Epsteinova prijateljstva s bogatim i moćnim pojedincima potaknula su teorije zavjere da su i drugi bili umiješani u njegove zločine, ali nitko osim njega i Maxwell nije kazneno optužen. Sumnjalo se i da je samoubojstvo pravi uzrok njegove smrti.

Epstein je počinio samoubojstvo dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Maxwell je 2021. godine osuđena za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja zbog pomaganja Epsteinu u zlostavljanju maloljetnih djevojčica.

Trump dao obećanje u predizbornoj kampanji

Objavljivanje intervjua dolazi u trenutku kada se Trump suočio s kritikama svoje konzervativne baze pristaša i demokratskih kongresnika zbog odluke Ministarstva pravosuđa da ne objavi zapise iz svoje istrage o Epsteinu, što je postao jedan od najvećih političkih tereta njegovog drugog mandata u Bijeloj kući.

Trump je tijekom predizborne kampanje obećao objaviti vladine zapise koji se odnose na istragu o Epsteinu i ostavio je otvorenu mogućnost da Epsteinova smrt nije bila samoubojstvo.

U veljači, kada ju je Fox News pitao hoće li Ministarstvo pravosuđa objaviti ono što je novinar nazvao Epsteinovim popisom klijenata, glavna državna odvjetnica Pam Bondi rekla je: "Trenutno mi stoji na stolu na pregledu."

No, u srpnju je Ministarstvo pravosuđa reklo da neće objavljivati ​​daljnje zapise iz slučaja nakon što je zaključilo da "nema popisa klijenata" niti postoje dokazi da je Epstein ucjenjivao istaknute ljude.

Trump više puta viđen u Epsteinovom društvu

Blancheov razgovor s Maxwell bio je 24. i 25. srpnja, u trenutku kada je Trump pokušao ublažiti političke posljedice odluke Ministarstva pravosuđa da ne objavi dosjee.

Rijetko je da dužnosnik Ministarstva pravosuđa na visokoj poziciji kao što je Blanche, koji je također bio Trumpov osobni odvjetnik, izravno intervjuira optuženika za kazneno djelo.

Trump je više puta viđen u Epsteinovom društvu 1990-ih i početkom 2000-ih. Tijekom suđenja Ghislaine Maxwell dugogodišnji Epsteinov pilot Lawrence Visoski svjedočio je da je Trump više puta letio Epsteinovim privatnim avionom. Trump to negira.