Putin: "Njegovim dolaskom konačno se pojavilo svjetlo na kraju tunela"

Ruski predsjednik koji je odgovarao na pitanja tijekom posjeta centru za nuklearna istraživanja rekao je da je siguran da će kvalitete američkog predsjednika Donalda Trumpa kao lidera pomoći u obnovi veza.
"Dolaskom predsjednika Trumpa, mislim da se konačno pojavilo svjetlo na kraju tunela. A sada smo imali vrlo dobar, značajan i iskren sastanak na Aljasci", rekao je Putin, referirajući se na prošlotjedni samit.
"Sljedeći koraci sada ovise o vodstvu Sjedinjenih Država, ali uvjeren sam da su liderske kvalitete sadašnjeg predsjednika, predsjednika Trumpa, dobro jamstvo da će se odnosi obnoviti“, naglasio je.