Umro najljubazniji sudac na svijetu i zvijezda društvenih mreža: "Bio je simbol empatije u sudnici"

Američki sudac Frank Caprio, zvijezda društvenih mreža i medijska ličnost poznata kao "najljubazniji sudac na svijetu", umro je u dobi od 88 godina, objavio je njegov sin na očevom računu na Instagramu.

"S dubokom tugom dijelim vijest da je moj otac, sudac Frank Caprio, danas mirno preminuo, okružen obitelji i prijateljima nakon duge i hrabre borbe s rakom gušterače", objavio je njegov sin u srijedu u videu na računu na Instagramu Franka Caprija, koji prati 3,4 milijuna ljudi.

Caprio, umirovljeni sudac iz savezne države na sjeveroistoku SAD-a Rhode Islanda, izgradio je svoju reputaciju zahvaljujući televizijskoj emisiji koju je vodio, "Caught in Providence".

Emisija je gledatelje uvodila u sudnicu prekršajnog suda, gdje su, prema njegovoj YouTube stranici, "ljudi i slučajevi tretirani s ljubaznošću i suosjećanjem".

Upravo zahvaljujući toj emisiji, u kojoj je pokazivao empatiju prema ljudima koji su se pred njim našli zbog prometnih prekršaja i kazni za parkiranje, zaradio je nadimak "najljubazniji sudac na svijetu" i milijune pratitelja na društvenim mrežama.

Video isječci, s milijunima pregleda na društvenim mrežama, često su prikazivali kako odustaje od optužbi za obitelji u financijskim poteškoćama.

Objava njegove smrti na internetu prikupila je niz komentara u kojima mu se odaje počast.

"Sudac Caprio bio je blago Rhode Islanda", napisao je guverner Dan McKee u srijedu u izjavi, najavljujući spuštanje zastava Rhode Islanda na pola koplja u njegov spomen.

"Bio je više od pravnika – bio je simbol empatije u sudnici, pokazujući nam što je moguće kada se pravda ublaži humanošću", opisao ga je guverner.

Nakon 38 godina sudačke službe, Frank Caprio objavio je krajem 2023. godine video na Instagramu, emotivno prepričavajući kako nikada nije zaboravio svoj prvi dan na sudačkoj poziciji.

Nakon saslušanja ga je njegov otac, koji je bio u sudnici, kritizirao što nije poslušao ženu, majku troje djece, koja je rekla da ne može platiti kazne za parkiranje od 300 dolara.

"To se više nikada nije ponovilo, nikada", prisjetio se Caprio.

Na kraju, objavljujući smrt svog oca, Caprio mlađi podijelio je poruku.

"U njegov spomen, molim vas, pokažite danas malo ljubaznosti. Znam da bi mu se to svidjelo", zamolio je.