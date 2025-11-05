FOTO/VIDEO Potresni prizori nakon tajfuna, najmanje 66 mrtvih: "Sve je nestalo u minuti, ostalo je samo blato i tišina"

Najmanje 66 ljudi je poginulo, a stotine tisuća ljudi pobjegle su iz svojih domova u jednom od najjačih tajfuna ove godine koji je pogodio središnje Filipine.

Tajfun Kalmaegi poplavio je cijele gradove na najnaseljenijem središnjem otoku Cebuu, gdje je pronađeno 49 poginulih. Dvadeset i šest drugih vodi se kao nestalo, rekao je dužnosnik civilne zaštite.

Videozapisi prikazuju ljude na krovovima, a automobile i transportne kontejnere odvoze ulice.

Službeni broj poginulih uključuje šest članova posade vojnog helikoptera koji se srušio na otoku Mindanao, južno od Cebua, nakon što je bio raspoređen u pomoć u akcijama spašavanja.

Zrakoplov se srušio u utorak u blizini Agusan del Sura i bio je jedan od četiriju poslanih u pomoć, piše BBC.

VIDEO: 🇵🇭 At least 40 killed, hundreds of thousands displaced by typhoon flooding in Philippines



Entire towns on the island of Cebu have been inundated by rains driven by Typhoon Kalmaegi, while cars, trucks and even shipping containers could be seen being swept along… pic.twitter.com/drkmI57Plb — AFP News Agency (@AFP) November 4, 2025

"Komunikacija s helikopterom je izgubljena, što je odmah potaknulo pokretanje operacije potrage i spašavanja", priopćile su filipinske zračne snage. Kasnije je glasnogovornica izjavila da je pronađeno šest tijela, za koja se vjeruje da pripadaju pilotu i posadi.

Tajfun, lokalno nazvan Tino, oslabio je otkako je stigao do kopna rano u utorak, ali je nastavio donositi vjetrove veće od 130 km/h. Predviđa se da će se do srijede kretati preko otočja Visayas i preko Južnog kineskog mora.

This is the aftermath in Talisay City, Cebu, Philippines — the city looks almost completely washed away.



At least 26 people have been killed, with estimated winds reaching 130 kph and gusts of up to 180 kph as Typhoon Kalmaegi (TinoPH) tore through the region. pic.twitter.com/UBs1Rk57fw — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 4, 2025

No stanovnici diljem pokrajine Cebu još se oporavljaju od smrtonosnih poplava. Više od 400.000 ljudi raseljeno je zbog katastrofe, prema izvješću nacionalne agencije za katastrofe objavljenom u srijedu.

Jel-an Moira Servas, vlasnica tvrtke koja živi u gradu Mandaueu, rekla je za BBC da se našla u vodi do struka u roku od nekoliko minuta kada joj je kuća poplavljena. Brzo se evakuirala s obitelji.

"Kiša je zasad potpuno prestala i došlo je sunce, ali naše su kuće još uvijek pune blata, a sve unutra je u ruševinama. Ne znamo ni odakle početi čistiti. Ne mogu to ni pogledati, a da ne zaplačem", rekla je.

Rafaelito Alejandro, zamjenik administratora u Uredu civilne zaštite, rekao je da je trenutačni izazov za spasioce čišćenje krhotina i automobila na cesti.

Carlos Jose Lañas, volonterski spasilac, rekao je da su ih, unatoč pripremi za najgori mogući slučaj, razmjeri poplave iznenadili.

"Ovo je najgora poplava koju sam ikad doživio", rekao je i dodao: "Gotovo sve rijeke ovdje u Cebuu su se izlile. Čak ni hitne službe nisu očekivale ovakav scenarij."

FLOOD IN CEBU



WATCH: Residents in Brgy. Jubay, Liloan in Cebu go up to their roofs due to high floodwaters amid the onslaught of Typhoon #TinoPH.



📹 Philippine Red Cross/Facebook pic.twitter.com/cLUqBaKb9N — NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) November 4, 2025

U objavi na Facebooku guvernerka Cebua Pamela Baricuatro opisala je katastrofu kao neviđenu.

"Očekivali smo da će vjetrovi biti opasni, ali voda je ono što zaista dovodi naše ljude u opasnost", rekla je.

Galerija 1 1 1 1

Baricuatro je u utorak navečer proglasio stanje katastrofe u Cebuu kako bi olakšao napore ublažavanja posljedica katastrofe.

Većina smrtnih slučajeva uzrokovana je utapanjem, navodi se u izvješćima. Oluja je slala bujice blatnjave vode niz padine i u gradove.

Šteta na stambenim područjima u Cebuu je golema, mnoge male zgrade su odnesene, a poplavne vode ostavile su debeli sloj blata. Spasilačke ekipe uputile su se čamcima kako bi oslobodile ljude zarobljene u svojim kućama.

This is not normal — it’s getting worse day by day. This morning, powerful floodwaters hit Villa Azalea Phase 2C, Cotcot, Liloan, Cebu, Philippines, as strong winds and heavy rain from Typhoon Tino (Kalmaegi) continued. pic.twitter.com/5qmenSBQNV — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 4, 2025

Don del Rosario (28) bio je među onima u Cebu Cityju koji su potražili utočište na gornjem katu dok je bjesnila oluja.

"Ovdje sam već 28 godina i ovo je daleko najgore što smo doživjeli", rekao je.

Filipine u prosjeku pogodi 20 oluja i tajfuna svake godine. Najnoviji događaj dolazi jedva mjesec dana nakon što su dva uzastopna tajfuna ubila više od desetak ljudi i nanijela štetu infrastrukturi i usjevima.