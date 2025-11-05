Obavijesti Foto Video Pretražite
Katastrofa na Filipinima

FOTO/VIDEO Potresni prizori nakon tajfuna, najmanje 66 mrtvih: "Sve je nestalo u minuti, ostalo je samo blato i tišina"

05. studenoga 2025.
Prizori nakon tajfuna
Prizori nakon tajfuna Foto: Afp
Tajfun Kalmaegi poplavio je cijele gradove na najnaseljenijem središnjem otoku Cebu, gdje je pronađeno 49 poginulih. Dvadeset i šest drugih vodi se kao nestalo.
