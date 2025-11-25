FOTO/VIDEO Paklena noć u Kijevu: Zelenski poslao dramatično upozorenje i onda je počelo

Rusija je u utorak pokrenula veliki napad na Kijev i druge ukrajinske gradove, ciljajući kritičnu infrastrukturu i stambene četvrti dronovima te balističkim raketama Kinzhal. Ukrajinsko ministarstvo energetike opisalo je noćni udar kao masovni kombinirani napad na objekte energetske infrastrukture.
Najmanje dvije osobe poginule su u Kijevu, a sedam ih je ozlijeđeno. Ukupni razmjeri žrtava i štete još se utvrđuju. Ukrajinske Zračne snage tijekom noći objavile su opću raketnu uzbunu nakon što su snimljeni bombarderi MiG-31 koji polijeću s ruskih zračnih baza, što je izazvalo više uzbuna diljem zemlje. Nekoliko sati kasnije, dok su službe još gasile požare i tragale za žrtvama prvog vala napada, novo lansiranje MiG-31 zrakoplova izazvalo je još jednu uzbunu zbog nadolazećih balističkih projektila.
Glasne eksplozije prvi put su se čule u Kijevu oko 1 sat ujutro, a zatim su se ponavljale tijekom sljedećih sati, piše Kyiv Independent. Vlasti su upozorile na prijetnju balističkim raketama i potvrdile aktivnost protuzračne obrane u gradu. U Pečerskom okrugu oštećeno je i zapaljeno više stambenih zgrada. Jedna od meta bila je 22-katnica koja je pretrpjela ozbiljna oštećenja.
Ruski udari nisu zaobišli ni Kijevsku oblast, gdje su pogođene obiteljske kuće i stanovi. U gradu Bila Cerkva četiri su kuće potpuno uništene, a u napadu je ozlijeđen i 14-godišnji dječak.
U ranim jutarnjim satima gradonačelnik Vitalij Kličko izvijestio je da je u okrugu Svjatošinskij oštećena nestambena zgrada te da bi ljudi mogli biti zarobljeni ispod ruševina. Hitne službe nalaze se na terenu. Najmanje dvije osobe ozlijeđene su u tom napadu.
Rusija već mjesecima provodi masovne napade na ukrajinske gradove, a posljednjih tjedana intenzivirala je napade na energetsku infrastrukturu, nastojeći zemlju gurnuti u još jednu tešku zimu. Ovi nemilosrdni napadi događaju se paralelno s pojačanim američkim pritiskom da Kijev prihvati mirovni plan koji bi uvelike išao u korist Moskve.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je javnost da očekuje nastavak ruskih udara usred tekućih mirovnih pregovora i pozvao međunarodne partnere da obrate pozornost na rusko nepoštivanje diplomatskih napora.
"Moramo biti svjesni da Rusija neće smanjiti pritisak na nas, na Ukrajinu, na naš narod", rekao je nekoliko sati prije napada.
"Ovih dana moramo biti vrlo pažljivi. Točno znamo s kim imamo posla. Bilo bi pošteno da svi naši partneri, prije svega američka strana, uzmu u obzir činjenicu da, ako stvarno idemo prema završetku rata, onda ne bi smjelo biti nikakvih projektila, nikakvih masovnih napada na Ukrajinu i naš narod", rekao je.