FOTO Šokantna scena: Vozilo palo s nadvožnjaka, vatrogasci objavili slike s intervencije

Zagrebački vatrogasci objavili su fotografije sa sinoćnje intervencije koja je bila jako slična vježbi koju su odradili s kolegama iz inozemstva.

"Od treninga do stvarne intervencije. Nevjerojatna podudarnost dogodila se između vježbe i stvarnog događaja. Jučer smo naš naletjeli na video snimljen u našoj postaji tijekom treninga s kolegama iz inozemstva na temu spašavanja u prometnim nesrećama", objavljeno je na stranici Vatrogasne postrojbe Zagreb.

Samo nekoliko sati kasnije, noćas u 4:58, ekipa iz Jankomira imala je sličnu intervenciju na Škorpikovoj ulici.

"Vozilo je palo s nadvožnjaka, a osobu smo nakon stabilizacije i izvlačenja predali Hitnoj pomoći s, prema svemu sudeći, lakšim ozljedama. Automobil je nakon nesreće ostao okomito u zraku, naslonjen na nadvožnjak – prizor kakav se rijetko viđa", objasnili su vatrogasci.

"Ovakve neobične situacije još jednom pokazuju koliko su vježbe važne – ono što danas uvježbamo, sutra spašava živote", zaključili su u objavi.