FOTO Neobična fotografija osvanula u hodniku Bijele kuće

U jednom od hodnika Bijele kuće pojavila se nova fotografija koja dosad nije bila javno izložena, a njezina pojava privukla je pozornost novinara. Na to je prva upozorila novinarka Elizabeth Landers u objavi na društvenoj mreži X.

Riječ je o uokvirenoj fotografiji na kojoj se vidi američki predsjednik Donald Trump u društvu ruskog predsjednika Vladimira Putina. Fotografija je postavljena u predvorju Bijele kuće koje povezuje Zapadno krilo s predsjedničkom rezidencijom, prostoru kojim se svakodnevno kreću dužnosnici, osoblje i gosti.

Landers je primijetila promjenu u izgledu zida, navodeći da se fotografija ondje ranije nije nalazila. Prema njezinoj procjeni, riječ je o zajedničkoj snimci Trumpa i Putina nastaloj tijekom njihova ljetnog samita na Aljasci održanog prošle godine.

Also something I noticed in a vestibule area that connects the West Wing to the residence that I hadn’t see before: a framed photo of Presidents Trump and Putin at their summer summit in Alaska. Lower photo is President Trump with one of his grandchildren. pic.twitter.com/jabUEmZyay — Elizabeth Landers (@ElizLanders) January 27, 2026

"Također nešto što sam primijetila u predvorju koje povezuje Zapadno krilo s rezidencijom, a što prije nisam vidjela: uokvirenu fotografiju predsjednika Trumpa i Putina s njihovog ljetnog samita na Aljasci", napisala je Landers u objavi.

Novinarka je dodala i da se neposredno ispod te fotografije nalazi još jedna slika, na kojoj je Donald Trump prikazan s jednim od svojih unučadi. Obje fotografije zajedno čine dio novog prikaza na zidu u prolazu između ključnih dijelova Bijele kuće.

Kako bi potkrijepila svoje tvrdnje, Landers je objavila i fotografiju hodnika na kojoj se jasno vidi položaj slike s Trumpom i Putinom, što je dodatno potaknulo zanimanje javnosti i medija.