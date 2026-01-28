VIDEO Trumpa opkolili u restoranu, ono što je uslijedilo podijelilo je društvene mreže

Tijekom nenajavljenog zaustavljanja u restoranu u američkoj saveznoj državi Iowi, američki predsjednik Donald Trump doživio je situaciju koja nije bila u planu, ali je postala viralna nakon što su snimke obišle društvene mreže.

Naime, dok je boravio u restoranu Machine Shed, nedaleko od Des Moinesa, jedan od gostiju mu se obratio s neobičnim zahtjevom.

"Mogu li se kratko pomoliti za vas?", pitao ga je.

Trump nije oklijevao ni sekunde.

"Apsolutno! Počnimo", odgovorio je predsjednik i pognuo glavu dok je muškarac započeo molitvu.

U kratkoj molitvi, gost restorana zahvalio je "Bogu na ovom predsjedniku" te zatražio mudrost, razboritost, mir i zaštitu. Ostali prisutni ubrzo su se pridružili.

"Gospodine Bože, zahvaljujemo ti za ovog predsjednika. Hvala ti na njemu i na njegovom potencijalu. Molimo te za mudrost, razboritost, nadu i više mira", izgovorio je muškarac, dok su okupljeni stajali u tišini.

Uslijedio je pljesak i ovacije gostiju, uz riječi: "Amen, slava Bogu".

Cijeli prizor zabilježen je na videu koji je na društvenoj mreži X objavila pomoćnica iz Bijele kuće, a dogodio se neposredno prije nego što je Trump krenuo održati govor u području Des Moinesa, kojim je započeo kampanju za izbore za Kongres 2026. godine.

Patron in Machine Shed restaurant in Iowa prays over President Trump 🙏🏼🇺🇸 pic.twitter.com/OOG4uUZ0v5 — Margo Martin (@MargoMartin47) January 27, 2026

Iz Bijele kuće su potvrdili da je riječ o neplaniranom i spontanom trenutku tijekom kratkog zaustavljanja u restoranu, prenosi Fox News.

Ovaj događaj dolazi u trenutku kada administracija iz Bijele kuće poziva građane na nacionalnu molitvu i duhovnu obnovu uoči obilježavanja 250. obljetnice osnutka Sjedinjenih Američkih Država.

U službenom priopćenju Trump je poručio kako je Amerika "dugo bila održavana i jačana molitvom", pozvavši građane da se, uoči velike obljetnice, ponovno posvete ideji "jedne nacije pod Bogom".

Bijela kuća zasad nije objavila detalje o samom posjetu restoranu niti o njegovom točnom vremenu, no video je izazvao brojne reakcije i podijeljena mišljenja na društvenim mrežama.