FOTO Drama iznad Baltika: Presreli ruski borbeni avion, nosio je neobično naoružanje

Tijekom nedavne zadaće u sklopu NATO-ove misije nadzora zračnog prostora nad baltičkom regijom borbeni zrakoplovi španjolskog ratnog zrakoplovstva F-18M Hornet presreli su neodređen broj ruskih višenamjenskih borbenih zrakoplova, među kojima je i zrakoplov Su-30SM2 Ratnog zrakoplovstva ruske mornarice, koji je nosio neuobičajenu borbenu konfiguraciju za operacije iznad Baltika.

Španjolsko Ministarstvo obrane 28. siječnja 2026. objavilo je detalje te misije koju su EF-18M Horneti proveli iz zračne baze Šiauliai u Litvi, gdje su raspoređeni u sklopu NATO-ove misije Baltic Air Policing. Riječ je o stalnoj savezničkoj operaciji čiji je cilj zaštita zračnog prostora država članica NATO-a na istočnom krilu Saveza.

Los aviones F-18M del Ala15, desplegados en Lituania, como parte del destacamento #DAT Vilkas, interceptan aviones de caza de la Fuerza Aérea Rusa volando en aguas internacionales, próximas al espacio aéreo aliado.

Los cazas españoles identificaron a las aeronaves y las… pic.twitter.com/0HuK1Ka3Bb — Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) January 28, 2026

Zrakoplovi iz sastava eskadrile Ala 15, djelujući u okviru taktičkog zračnog odreda DAT Vilkas, presreli su borbene letjelice koje su letjele međunarodnim zračnim prostorom u blizini NATO-ova područja odgovornosti, javlja The Aviationist.

Prema analizi vojnog analitičara i stručnjaka za rusko ratno zrakoplovstvo Guya Plopskog, riječ je o letjelici oznake 81 Blue (RF-81885), koja pripada 4. gardijskoj mješovitoj zrakoplovnoj pukovniji stacioniranoj u zračnoj bazi Černjahovsk u Kalinjingradskoj oblasti.

A very clear photo taken from a Spanish Hornet showing an MA VMF Su-30SM2 (Bort No. "81" Blue / RF-81885) assigned to the Kaliningrad-based 4th SAP. It is seen here armed with a pair of Kh-31A anti-ship or Kh-31P/PK anti-radiation missiles and two RBK-500 series cluster bombs. https://t.co/692IIc4AAG pic.twitter.com/XVozsrfvRk — Guy Plopsky (@GuyPlopsky) January 29, 2026

Iako su zrakoplovi Su-30SM česti gosti međunarodnog zračnog prostora iznad baltičke regije, ono što to presretanje čini posebno zanimljivim jest neuobičajeno naoružanje koje je nosio.

Su-30SM nosio je nekoliko protubrodskih projektila Kh-31A ili proturadarskih projektila Kh-31P/PK, zajedno s dvjema kasetnim bombama iz serije RBK-500.

Ovisno o verziji raketa, riječ je o borbenom rasporedu namijenjenom pomorskim udarima ili zadaćama potiskivanja i uništavanja neprijateljske protuzračne obrane, rekao je Plopsky.

Slične kombinacije naoružanja prije su zabilježene u Crnom moru, gdje su ruski Su-30SM koristili kasetne bombe u borbama protiv ukrajinskih besposadnih površinskih plovila.

Međutim, ovo je prvi potvrđeni slučaj da je takav borbeni raspored viđen u baltičkoj regiji.

1/ A still image from a newly released Russian MoD video showing an MA VMF Su-30SM assigned to the Black Sea Fleet's 43rd OMShAP. The multirole fighter is seen armed with two R-77-1 medium-range air-to-air missiles and two RBK-500-series cluster bombs. pic.twitter.com/4rnQ26V5Jz — Guy Plopsky (@GuyPlopsky) September 23, 2024

Važno je naglasiti i da je u isto vrijeme ruska državna agencija TASS izvijestila o vojnim vježbama Baltičke flote u Kalinjingradskoj oblasti, tijekom kojih su Su-30SM2 i bombarderi Su-24M uvježbavali precizne udare po kopnenim ciljevima.

Iako ne postoji izravna potvrda da je presretnuti zrakoplov bio dio tih vježbi, ne isključuje se mogućnost da je let iznad Baltika bio povezan sa širom vojnom aktivnošću u regiji.