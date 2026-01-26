VIDEO Nevjerojatna scena s ulice: Zaustavili kolonu s gradonačelnikom pa ispalili protutenkovsku granatu

Gradonačelnik filipinskog grada Shariff Aguaka, Akmad Mitra Ampatuan, preživio je pokušaj atentata nakon što je na njegovo oklopno vozilo ispaljena protutenkovska granata.

Više vozila u kojima su se nalazili napadači zaustavilo je kolonu u kojoj je bio crni SUV gradonačelnika Ampatuana.

Snimke nadzornih kamera pokazuju ljude kako izlaze iz bijelog kombija s bacačem granata te pucaju na gradonačelnikov automobil u Barangay Poblacionu u nedjelju u 6:20 sati, piše ABS-CBN.

Dok je jedan od napadača ispalio granatu, drugi je izašao iz vozila s automatskom puškom te ispalio više desetina metaka na automobil gradonačelnika.

Ampatuan je preživio napad jer je njegovo vozilo otporno na metke, dok su napadači drugi automobil u koloni potpuno uništili.

Dvije osobe iz njegovog osiguranja, kao i civil koji se našao na mjestu događaja, su ranjeni, a troje napadača je ubijeno u potjeri koja je uslijedila nakon napada.

Anwar Kuit Emblawa, gradonačelnikov izvršni tajnik i glasnogovornik, podsjetio je da su na Ampatuan preživio već tri pokušaja atentata, 2010., 2014. i 2019. godine,. U posljednja dva napada je ranjen, zbog čega je počeo koristiti oklopna vozila.

Pomoćnik je rekao da očekuje brzu istragu incidenta, napominjući da bi snimke nadzornih kamera mogle pružiti tragove.