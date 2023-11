EU uvodi novo kazneno djelo: Riječ je o jednom od najtežih zločina

Europska unija je odlučila pojačati direktivu o zaštiti okoliša putem kaznenog prava pa ona sada uključuje odredbe koje izravno navode najteže slučajeve uništavanja ekosustava uključujući uništavanje staništa i nezakonitu sječu.

Iako operativni dio teksta ne uključuje riječ ekocid, EU je jasno primila na znanje tekst koji je Europski parlament predložio ranije ove godine za rješavanje zločina na razini ekocida, kao i sve veći broj prijedloga zakona o ekocidu koji su već predloženi i u postupku u Europi i diljem svijeta.

Parlament bi trebao službeno izglasati dogovoreni zakon na zasjedanju u veljači iduće godine. a očekuje se da će ga ubrzo nakon toga podržati i članice.

"Predugo su kriminalci profitirali zbog malenih kazni i slabe provedbe zakona", poručio je povjerenik EU-a za zaštitu okoliša, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius.

