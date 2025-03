Najmanje petero ljudi ranjeno je u napadu nožem kod središnjeg amsterdamskog trga Dam, a napadač je uhićen, objavila je u četvrtak amsterdamska policija.

Napad nožem u Amsterdamu - 3 Foto: AFP

Policija kaže da je područje, koje uključuje i trg Dam, zatvoreno i da je upućen helikopter za hitne slučajeve.

Napadač je uhićen, ali motiv ostaje nejasan, rekao je glasnogovornik policije.

Napad nožem u Amsterdamu - 2 Foto: AFP

Nema detalja o stanju ozlijeđenih.

Na snimkama objavljenima na društvenim mrežama vidi se kako helikopter slijeće na trg, dok se ozlijeđeni prevoze u bolnicu.

Napad nožem u Amsterdamu - 1 Foto: AFP

