Ruski predsjednik Vladimir Putin ocijenio je u četvrtak da su planovi njegovog američkog kolege Donalda Trumpa o preuzimanju kontrole nad Grenlandom "ozbiljni", izražavajući zabrinutost da bi se Arktik mogao pretvoriti u "odskočnu dasku za moguće sukobe."

"Radi se o ozbiljnim planovima Sjedinjenih Država kada je riječ o Grenlandu, planovima koji imaju stare povijesne korijene", rekao je Putin na konferenciji u Murmansku posvećenoj pitanju Arktika.

Aludirajući na iskazanu namjeru američkog predsjednika da dobije Grenland, Putin je kazao da to nema nikakve veze s Rusijom, ali da je jasno da će SAD nastaviti promovirati svoje interese na Arktiku.

Dodao je da se geopolitička rivalstva na Arktiku intenziviraju, ali da je suradnja u toj regiji moguća, uključivo između Moskve i zapadnih zemalja.

Rusija je zabrinuta što "zemlje NATO-a općenito sve više određuju Daleki sjever kao odskočnu dasku za moguće sukobe", rekao je, a Rusija prati situaciju i priprema odgovarajući odgovor.

"Očito je da raste uloga i važnost Arktika i za Rusiju i za cijeli svijet. Ali, nažalost, geopolitičko natjecanje, borba za pozicije u ovoj regiji, također se zaoštravaju", naglasio je.

Stranim partnerima spremnima na suradnju s Rusijom u arktičkoj regiji bit će zajamčen dobar povrat ulaganja, rekao je u velikom govoru u sjevernom gradu Murmansku.

Kazao je i da će Rusija stacionirati više vojnog osoblja na Arktiku.

Putin je pozvao na proširenje ruskih sjevernih luka i izgradnju trgovačke flote na Arktiku, potpomognute ledolomcima nove generacije, uključujući one na nuklearni pogon.

No, rekao je da su ruske domaće mogućnosti trenutno nedostatne za to, te da bi to također zahtijevalo kupnju plovila i međusobno povezivanje sa stranim brodograditeljima.

Arktik je bogat fosilnim gorivima i mineralima koji bi mogli postati dostupniji s globalnim zagrijavanjem.

To je također područje vojnog natjecanja, gdje obrambeni analitičari kažu da je Rusija izgradila svoju prisutnost mnogo brže od Zapada ponovnim otvaranjem baza iz sovjetske ere i modernizacijom svoje mornarice.

