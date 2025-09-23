Muskov otac optužen za spolno zlostavljanje petero djece, s jednom pokćerkom dobio i dijete

Elon Musk već je dugo otuđen od oca Errola Muska – koji posljednjih nekoliko godina češće u javnosti govori o svome privatnom i poslovnom života – a novoobjavljena istraga New York Timesa otkrila je ključni razlog zbog kojeg ne komuniciraju.

Naime, 79-godišnji Errol Musk optužen je za seksualno zlostavljanje petero djece, posinaka i pokćerki. Pokazali su to policijski i sudski zapisi, osobna korespondencija i svjedočenja članova obitelji te socijalnih radnika, objavio je New York Times (NYT).

Najstarija optužba datira iz 1993. godine, kada je Errolova četverogodišnja pokćerka ispričala rođacima da ju je neprimjereno dirao. Ista pokćerka ga je desetljeće kasnije uhvatila kako njuška njezino prljavo donje rublje.

Prije dvije su godine članovi obitelji i socijalni radnik pokušali intervenirati nakon što je njegov tada petogodišnji Errolov sin rekao da ga je otac dirao po stražnjici. Pokrenute su tri zasebne policijske istrage, no dvije su zatvorene bez optužnice, dok je ishod treće nejasan. Errol Musk nikada nije osuđen ni za jedno kazneno djelo.

Errol Musk ima najmanje devetero djece, posinaka i pokćerki iz brakova s tri žene. Bivša pokćerka, koju je dirao kao četverogodišnjakinju, kasnije je s njim dobila dijete. Ona se borila s ovisnošću o drogama, a njezina se majka, koja se dvaput udavala za Errola, borila s mentalnim bolestima.

Errol Musk je za NYT sve optužbe nazvao "lažnima i krajnje besmislenima". Tvrdi da su ih izmislili članovi obitelji koji su "djecu nagovarali da govore lažne stvari" da bi izvukli novac od Elona Muska, njegova najstarijeg sina.

U jednom e-mailu tvrdio je da je svjestan samo jedne optužbe, ali je u istoj poruci ponudio objašnjenja za dvije druge optužbe.

Dodao je da ima dobar odnos s Elonom i da su "vrlo bliski". Elon Musk i njegov odvjetnik nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.