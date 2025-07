Epsteinova partnerica mogla bi otkriti njegov popis klijenata? Tužitelji žele njen iskaz

Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država zatražilo je od Ghislaine Maxwell – bivše djevojke osramoćenog financijera Jeffreyja Epsteina, koja se trenutačno nalazi u zatvoru – da izrazi spremnost na razgovor s američkim tužiteljima.

Zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche izjavio je u utorak da očekuje sastanak s Maxwell u narednim danima, piše Sky News.

Blanche je rekao kako tužitelji žele doznati ima li Maxwell informacije "o bilo kome tko je počinio zločine nad žrtvama – FBI i Ministarstvo pravosuđa saslušat će što ima za reći".

Njezin odvjetnik izjavio je za NBC News da je "u tijeku komunikacija s vladom te da će Ghislaine uvijek govoriti istinu". Dodao je: "Zahvalni smo predsjedniku Trumpu na njegovoj predanosti razotkrivanju istine u ovom slučaju."

Diskreditirana 63-godišnjakinja, koja je 2022. osuđena na 20 godina zatvora zbog vrbovanja maloljetnih djevojaka za Epsteina nakon čega su bile seksualno zlostavljane, trenutačno služi kaznu u SAD-u.

Jeffrey Epstein, u dobi od 66 godina, pronađen je mrtav u zatvoru na Manhattanu u kolovozu 2019., dok je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Njegova smrt proglašena je samoubojstvom.

Trump pod pritiskom

Američki predsjednik Donald Trump je pokušao ublažiti polemiku oko afere Epstein, kazavši da podržava objavu „vjerodostojnih” dokaza iz tog slučaja, ali i da „ne razumije” zašto je toliko njegovih pristaša za to zainteresirano.

Slučaj Jeffreya Epsteina, financijaša optuženog da je podvodio maloljetne djevojke, navodno i moćnim i slavnim pojedincima, godinama je goruća tema američke politike.

Javnost i dio političara, pa i Trumpov potpredsjednik J.D. Vance, ranije su pozivali na objavu takozvane 'Epsteinove liste' na kojoj se navodno nalaze oni koji su putovali na njegov privatni otok.

Ministarstvo pravosuđa i FBI su prošli tjedan rekli da nema dokaza da je Epstein imao "popis klijenata" ili da je ucjenjivao moćne i utjecajne ličnosti.

Jeffrey Epstein i Donald Trump (Foto: X / Screenshot)

Također su odbacili tvrdnju da je Epstein ubijen u zatvoru, potvrdivši da je izvršio samoubojstvo vješanjem u njujorškom zatvoru 2019.

Dodali su da više ne namjeravaju objavljivati informacije o istrazi.

Taj je potez dočekan s nevjericom među krajnjim desnim pristašama od kojih mnogi godinama podržavaju Trumpa. Kritike su upućene i glavnoj državnoj odvjetnici Pam Bondi te direktoru FBI-ja Kashu Patelu.

"Ne razumijem zašto je itko zainteresiran za slučaj Jeffreyja Epsteina. Prilično je dosadan", rekao je Trump novinarima. "On je mrtav već dugo, ne razumijem čemu interes ili fascinacija".

Smrt Jeffreyja Epsteina potaknula je mnoga nagađanja da je ubijen kako bi se spriječilo da otkrije informacije o moćnicima. Njegova partnerica Ghislaine Maxwell zbog sudjelovanja u seksualnoj eksploataciji dobila je 20 godina zatvora.

Pobornici Trumpovog MAGA pokreta godinama zahtijevaju objavu dokumenata navodno u posjedu vlasti, a to je pri povratku u Bijelu kuću najavljivala i sama Trumpova vlada.

Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell Foto: AFP PHOTO / US DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

Objava vlasti da se Epstein nije ubio te da ne postoji slavna 'lista' pokrenula je poplavu kritika na društvenim mrežama. Konzervativac Tucker Carlson, bivši voditelj Fox Newsa, optužio je ministarstvo pravosuđa da „guši" istinu i "vrijeđa javnost".

Na objavu dosjea pozvao je i Mike Johnson, republikanski predsjednik donjeg doma Kongresa.

"Trebali bismo sve staviti na stol i pustiti ljude da odluče", rekao je Johnson konzervativnom podcasteru Bennyju Johnsonu.

Trump je u subotu na svojoj platformi Truth Social pozvao svoje pristaše da ne "gube vrijeme i energiju na Jeffreyja Epsteina, za kojeg nikoga nije briga".

Njegov donedavni saveznik Elon Musk početkom lipnja na svojoj platformi X objavio je pak da se na listi nalazi i sam Trump.

„Vrijeme je da bacimo veliku bombu: Donald Trump je u Epsteinovim dosjeima. To je pravi razlog zašto oni još nisu objavljeni", objavio je u vrijeme javne svađe s republikancem.

Trump niječe da je boravio na Epsteinovom imanju na Djevičanskim otocima. Jedna od žrtava, Virginia Giuffre, koja je u travnju izvršila samoubojstvo, optužila je Epsteina da ju je tamo zrakoplovom prevozio na susrete seksualne prirode s okrunjenim glavama i političarima, dok je bila maloljetna.

Predsjednik Trump je uoči izbora prošle godine rekao da nema nikakvog problema da se javnosti otvore dosjei o Epsteinu. Njegova administracija je otvorila javnosti dokumentaciju od 63 tisuća stranica o atentatu na Johna Fitzgeralda Kennedyja, ali ne i dokumentaciju o Epsteinu.

Jeffrey Epstein Foto: Afp

Politifact je istražio negiranja Donalda Trumpa i zaključio da je predsjednik sedam puta putovao Epsteinovim zrakoplovom te da su sudjelovali na istim večernjim druženjima 90-ih. No, Politifact nije našao nikakav dokaz da je Trump ikada posjetio Epsteinovo imanje na Djevičanskim otocima.

Trump, Epsteinov susjed na Floridi i u New Yorku, početkom 2000. godine rekao je da je financijaš "sjajan tip" i da je "vrlo zabavno biti s njim" te da kao i on i Epstein "voli lijepe žene". "Neke od njih su vrlo mlade", rekao je tada Trump.