Emotivna ispovijest jedinog preživjelog u avionskoj nesreći Air Indije: "Slomljen sam. Samo sjedim u sobi u tišini i mislim na njega"

Jedini preživjeli iz zrakoplovne nesreće Air Indije ispričao je da ga je stravičan događaj u potpunosti slomio.

Let Air India 171 srušio se u zgradu neposredno nakon polijetanja iz Ahmedabada u indijskoj saveznoj državi Gujarat, 12. lipnja, pri čemu je poginula 241 osoba. Britanski državljanin Viswashkumar Ramesh bio je jedini putnik koji je preživio katastrofu.

Ramesh, 40-godišnjak iz Leicestera, sjedio je na sada već legendarnom sjedalu 11A, pokraj izlaza za nuždu, kroz koji je uspio pobjeći nakon što se srušio Boeing 787 Dreamliner. Njegov mlađi brat Ajaykumar, koji je sjedio u drugom redu, nije uspio izaći i poginuo je na mjestu nesreće.

Mjesecima nakon tragedije Ramesh je odlučio javno govoriti o utjecaju koji je nesreća imala na njegov život i pokušava, kako kaže, ponovno preuzeti kontrolu nad svojim životom te prisiliti Air Indiju da prizna razmjere katastrofalnih posljedica koje su pogodile njega i njegovu obitelj.

"Vrlo je bolno pričati o nesreći", rekao je Ramesh, dok je na pitanje može li opisati što se dogodilo – zašutio. Prebolno mu je pričati o tome. Ramesh je rekao da mu je previše bolno prisjećati se detalja katastrofe te se tijekom intervjua nekoliko puta slomio.

Neposredno nakon nesreće, iz bolničkog kreveta, rekao je da su tijela bila posvuda oko njega. Danas priznaje da ga je taj prizor slomio: "Ostao sam bez svega. Samo razmišljam o svom bratu. Za mene je on bio sve", rekao je za Sky News.

Ramesh kaže da ne izlazi iz kuće i da većinu dana provodi zatvoren u svojoj sobi, u potpunoj tišini i razmišlja o nesreći, bratu.

"Samo sjedim u svojoj sobi sam, ne razgovaram sa suprugom, sinom. Samo želim biti sam u svojoj kući", rekao je.

Pati i od fizičkih posljedica – bolova u koljenu, ramenu i leđima te opekotina na lijevoj ruci. Supruga mu pomaže pri tuširanju, a obitelj se trudi prilagoditi svakodnevnom životu s malim sinom Divangom, starim četiri godine.

"Ne razgovaram kako treba sa svojim sinom", priznao je slomljeni Ramesh, dodajući da ga trauma i dalje drži u stalnom stanju tuge i bezvoljnosti.

"Svi patimo... Psihički pati i moja obitelj. Moja mama posljednja četiri mjeseca svaki dan sjedi ispred vrata, ne razgovara, ništa", opisao je tjeskobu kroz koju prolaze.

"Ne volim razgovarati. Ne mogu puno pričati. Razmišljam cijelu noć, psihički patim. Svaki dan je bolan za cijelu obitelj", rekao je.

Air India je Rameshu ponudila paušalnu međuisplatu od 21.500 funti – iznos koji se isplaćuje prije nego što se dovrši službeni zahtjev za odštetu zbog tjelesnih ozljeda. Glasnogovornik Tata Grupe, matične tvrtke Air India, potvrdio je za Sky News da je uplata izvršena i prihvaćena.

No, Rameshov odvjetnik smatra da je ta svota toliko mala da ne pokriva stvarne potrebe njegova klijenta, koji nije u stanju raditi ni napuštati dom.

"On treba pomoć u svemu, od prijevoza sina u školu do hrane, liječenja i psihijatrijske podrške", rekao je odvjetnik.

Zbog toga Ramesh i njegova obitelj traže sastanak s izvršnim direktorom Air Indije, Campbellom Wilsonom, kako bi on osobno čuo njihove priče i razgovarao kao čovjek s čovjekom.

Na upit Sky Newsa, glasnogovornik Air Indije poručio je: "Duboko smo svjesni svoje odgovornosti da Rameshu pružimo podršku kroz ono što je moralo biti nezamislivo razdoblje. Briga za njega i doista za sve obitelji pogođene tragedijom ostaje naš apsolutni prioritet."