Postala je žrtva zbog svoje iznimne popularnosti, ali problem je puno dublji: Na meti su posebno žene i djeca

Opet je moguće pretraživati Taylor Swift. Zbog lažnih eksplicitnih fotografija, mreža X, bivši Twitter, na nekoliko dana je blokirala sadržaje s njezinim imenom.

Fotografije napravljene umjetnom inteligencijom u manje od dana pregledane su 47 milijuna puta. Prvo su se pojavile na pornografskim stranicama, zatim na društvenim mrežama.

"U ovome trenutku već postoji nevjerojatan broj od 100.000 aplikacija koje mogu tako nešto raditi, to je već teško kontrolirati, rekao bih da je to relativno lako napraviti, to jest da danas već postoji velik broj ljudi u svakoj zemlji koji to mogu u periodu koji se mjeri u minutama'', upozorio je stručnjak za umjetnu inteligenciju Aco Momčilović.

Lažni audiovizualni sadržaji sve su češći oblik uznemiravanja. Europska unija je na korak do usvajanja zakona koji bi to kažnjavali.

Petar Tanta, stručnjak za društvene mreže, upozorava i na odgovornost korisnika: "Uvijek provjeravajte informacije, dakle kad nešto pročitate na društvenoj mreži, nemojte slijepo vjerovati tome, već provjerite, pročitajte, vidite što ostali kažu o tome i na taj način možete biti sigurni je li ta informacija točna.''

Iznimna popularnost američke pjevačice, koja je samo na posljednjoj turneji zaradila više od milijardu dolara, čini je zanimljivom metom.

Međutim, meta može biti svatko, a posebno su ranjive žene i djeca.

Prije nekoliko mjeseci odjeknuo je slučaj 20 djevojčica s juga Španjolske. Tijekom ljeta su, naime, dobivale fotografije na kojima su po svemu sudeći one, i to potpuno gole. Međutim, znale su da nijedna od njih te fotografije nije snimila.

Slike su zapravo ukradene s njihovih računa na Instagramu i zatim izmijenjene pomoću aplikacije koja koristi umjetnu inteligenciju.



Djevojčice, od kojih je najmlađa imala samo 11 godina, dobivale su prijetnje, autori lažnih fotografija od njih su tražili novac, a kada su ih odbile, podijeljene su u razrednim i školskim grupama na WhatsAppu.

