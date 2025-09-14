Nakon eksplozije u kafiću vatrogasci pronašli tijelo: "Uklanjali smo ciglu po ciglu"

Španjolski vatrogasci pronašli su u nedjelju tijelo muškarca u ruševinama madridskog bara uništenog u eksploziji u kojoj je dan ranije ozlijeđeno 25 ljudi, od kojih dvoje teško.

Curenje plina moglo je izazvati eksploziju u četvrti Vallecas, ali općinske vlasti rekle su da je prerano za utvrđivanje uzroka.

Uz pomoć pasa tragača vatrogasci su mukotrpno raščiščavali urušeni bar.

"Posao je bio prilično kompliciran i zahtijevao je puno osoblja jer smo morali uklanjati kamen po kamen i ciglu po ciglu", rekao je Javier Ramos, glasnogovornik vatrogasne brigade.

Madridske hitne službe potvrdile su na X-u da je tijelo muškarca pronađeno u nedjelju rano ujutro.

Također su priopćile da je 25 osoba zbrinuto, uključujući dvije osobe u "teškom" stanju koje su prevezene u bolnicu.

Vrata bara bila su otkinuta sa šarki, a krhotine stakla bile su razasute po ulici.