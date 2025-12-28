Drama u Alpama! Pokrenula se lavina, u tijeku je velika potraga: "Učitelj skijanja digao je uzbunu"

U alpskoj dolini Val di Susi u Italiji u nedjelju u poslijepodnevnim satima pokrenula se lavina u blizini mjesta Claviere. Prema prvim informacijama sumnja se da su u lavini zatrpane dvije osobe.

Na mjesto događaja odmah su upućene brojne hitne službe, a u tijeku je opsežna akcija spašavanja i pretraživanja terena, javlja RAI. U potrazi sudjeluju helikopteri, vatrogasci, medicinske ekipe hitne pomoći, pripadnici gorske službe spašavanja s potražnim psima te karabinjeri na skijama.

Lavinu je, prema dostupnim informacijama, prijavio učitelj skijanja koji se u tom trenutku nalazio na obuci.

Prema upozorenjima o opasnosti od lavina za područje Val di Suse iznad 2000 metara nadmorske visine na snazi je treći stupanj opasnosti, koji se smatra znatnim.

Stručne službe upozoravaju da su snijeg koji je napadao i nanosi nastali djelovanjem vjetra na pojedinim mjestima i dalje nestabilni.

Iako se očekuje smanjenje opasnosti, i dalje su moguće lavine srednje veličine, a lokalno i veće. Poseban oprez potreban je tijekom dana.