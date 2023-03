Ruske krstareće rakete uništene su u eksploziji na Krimu, objavilo je ukrajinsko ministarstvo obrane.

Snažna eksplozija odjeknula je na sjeveru anektiranog Krima, u gradu Džankoju. Uništene su ruske krstareće rakete namijenjene moskovskoj crnomorskoj floti, prema izvještajima ukrajinske snage.

Ukrajinsko ministarstvo obrane tvrdi da su pogođene rakete prevožene željeznicom, a ruski čelnik grada Džankoja izvijestio je da to područje napadnuto dronovima.

Putin je za posjet Mariupolju koristio dvojnika? "Po jednom se detalju to najbolje vidi"

Ukrajina nije izričito rekla da stoji iza napada, no ako se potvrdi točnost dosadašnjih informacija, bio bi to rijedak napad ukrajinske vojske na Krim, koji je aneksiran od 2014. godine.

"Ovo je nastavak procesa demilitarizacije Rusije i pripreme za deokupaciju ukrajinskog poluotoka Krim", navodi se u priopćenju ukrajinskog ministarstva obrane.

Rusija uzvraća udarac zbog Putina: "Svjesno su optužili nevinog čovjeka"

Kijev je rekao da su rakete bile namijenjene ruskoj crnomorskoj floti, prenosi BBC.

Ihor Ivin, administrator postavljen u Rusiji, rekao je da je 33-godišnji muškarac prebačen u bolnicu nakon što je zadobio ozljedu od šrapnela oborenog od drona.

"Nekoliko se zgrada zapalilo, a električna mreža je oštećena", javljaju lokalni mediji.

Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova, objavio je na twitteru snimku, na kojoj se vidi jaka vatrena eksplozija praćena oblakom dima na noćnom nebu.

Russian cruise missiles "Kalibr NK" were destroyed in Dzhankoi, Crimea, during their transportation by rail - @DI_Ukraine



It is reported that this video is from Dzhankoi. The voice says it's the train station area. pic.twitter.com/9UXMe2aKNR