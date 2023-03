"Znamo konkretno za tri osobe koje se pojavljuju u javnosti umjesto Putina", rekao je šef ukrajinske vojne obavještajne službe Kiril Budanov. Dvojnici su prije zamjenjivali Putina samo u posebnim prilikama, ali od invazije na Ukrajinu postali su uobičajena praksa.

Ruski predsjednik Vladimir Putin ovog je vikenda iznenada posjetio okupirana područja Ukrajine, a tako je opet potpirio sumnje da to zapravo nije bio pravi Putin, već njegov – dvojnik.



Kritičari ukazuju na to da jedan dio tijela to potvrđuje - njegove uši.



Petro Andrjuščenko, savjetnik gradonačelnika Mariupolja, opkoljenog ukrajinskog grada koji je Putin posjetio, napisao je na Telegramu da je "Putin ili jedan od njegovih dvojnika" bio u noćnom posjetu okupiranoj regiji.



Članak je objavio Washington Post, no kasnije ga je ažurirao uklonivši sumnje da je u Mariupolju zapravo bio Putinov dvojnik. Međutim, Post nije prva publikacija koja spominje mogućnost da Putin ima dvojnika, a sada se time pozabavio i Business Insider.



Iako sve zvuči prilično suludo, nije zapravo tajna da javne osobe ponekad koriste zamjenike za određene nastupe.

U intervjuu za Daily Mail šef ukrajinske vojne obavještajne službe, general-bojnik Kiril Budanov sugerirao je da ruski predsjednik koristi cijeli tim dvojnika kako bi prikrio gubitak kontrole u Kremlju. Dvojnici su, rekao je Budanov, prije zamjenjivali Putina samo u posebnim prilikama, ali od invazije na Ukrajinu postali su uobičajena praksa.



"Znamo konkretno za tri osobe koje se stalno pojavljuju, ali ne znamo koliko ih je ukupno", rekao je Budanov za list u listopadu. "Sve su bile na plastičnim operacijama kako bi sličile Putinu."



Dodao je kako je jedna od stvari koja ih odaje njihova visina.



"To je vidljivo na videima i slikama. Također je tu i gestikuliranje, govor tijela i ušne resice jer su jedinstvene za svaku osobu", pojasnio je Budanov.

Ušne resice kao otisak prsta

Tvrdi da je ušna resica u svake osobe jedinstvena. Od 1950-ih forenzičari su koristili mjerenja ušiju za identifikaciju osumnjičenih, a uši identificirane softverom mogle biti još bolji identifikator od otisaka prstiju.



"Kako starite, vaše se uho ne mijenja - samo postaje veće", rekao je za BBC Mark Nixon, stručnjak za računalni vid na Sveučilištu Southampton i vodeći istraživač u prepoznavanju uha.

Napredak u tehnologiji 3D skeniranja omogućuje identifikaciju osobe čak i iz nejasne slike mjerenjem udaljenosti od resice do dvije točke na gornjem rubu uha, s 99,6 % točnosti u samo 0,02 milisekunde.



Prošlog mjeseca Newsweek je izvijestio o glasinama da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i sam koristio dvojnika dok se sastajao s predsjednikom Sjedinjenih Država Joeom Bidenom tijekom Bidenova posjeta Ukrajini.

Snimka sjevernokorejskog vrhovnog vođe Kim Jong Una snimljena 2017. pokazala je kako diktator razgovara s dvojicom identično odjevenih dvojnika, izvijestio je tada New York Post.