Ruski predsjednik Vladimir Putin obilazi Krim obilježavajući devetu godišnjicu aneksije tog ukrajinskog poluotoka. Nalog za svoje uhićenje Međunarodnog kaznenog suda još nije komentirao. Optužen je za ratne zločine zbog odvođenja ukrajinske djece u Rusiju. Detalje donosi reporter Dnevnika Nove TV Danijel Vrbota.

Anastasija Motičak je odvedena iz tada okupiranog ukrajinskog grada Hersona u konvoju od stotinjak autobusa punih djece. Bila je prisilno smještena u ruski ljetni kamp.

Svjedoči kako su djeca često pitala kada će ponovno biti s roditeljima: ''Rekli su nam - hranimo vas, dajemo vam vodu, dajemo vam grijanje i udobnost, a vi ste toliko nezahvalni. Oduzimali su balone koje smo imali u bojama ukrajinske zastave. Također su vikali na nas govoreći da smo nezahvalni i da se vratimo svojim fašistima.''

Ona se na kraju vratila roditeljima, ali ukrajinske vlasti procjenjuju da je u Rusiju odvedeno najmanje 16.000 djece.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski povijesnim je nazvao nalog za uhićenje ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je izdao Međunarodni kazneni sud zbog ratnih zločina, odnosno odvođenja ukrajinske djece u Rusiju.

Međunarodni kazneni sud izdao nalog za uhićenje Putina, oglasio se Kremlj: ''Optužnica je nečuvena i neprihvatljiva''

''Ovo je povijesna odluka koja će dovesti do povijesne odgovornosti. Šef terorističke države i još jedna dužnosnica službeno su postali osumnjičenici za ratne zločine'', poručio je Zelenski, a nalog su pozdravili i zapadni čelnici.

''Mislim da je to opravdano, ali problem je što Sud nije međunarodno priznat, ni mi ga ne priznajemo. Ali mislim da je to snažna poruka. On je očito počinio ratne zločine'', kazao je američki predsjednik Joe Biden.

''Nitko nije iznad zakona. To je važan stup međunarodnog prava'', istaknuo je njemački kancelar Olaf Scholz.

VIDEO Putin iznenada posjetio Krim, lokacije odabrane kao odgovor Međunarodnom sudu

Stručnjaci kažu da uhidbeni nalog šalje snažnu poruku, ali i upozoravaju da neće biti lako provesti ga.

''Realno, gotovo nema šanse da ćemo Putina vidjeti na optuženičkoj klupi kratkoročno. Bit će ga jako teško privesti'', kazala je Rebecca Hamilton s Pravnog fakulteta u Washingtonu.

Putin je u nenajavljenom je posjetu Krimu kako bi obilježio devetu obljetnicu aneksije tog ukrajinskog poluotoka. Obišao je i dječji centar. Nalog za uhićenje još nije komentirao. Moskva je optužbe nazvala nečuvenim, neprihvatljivim i ništavnim.

